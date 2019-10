Rivaldo invite Mbappé à quitter le PSG pour être l'égal de Messi et Ronaldo

L'ancien Ballon d'Or brésilien estime que l'international français perd son temps en Ligue 1 s'il a comme ambition de devenir le meilleur au monde.

Depuis son éclosion au plus haut niveau avec l'AS au cours de la saison 2015-16, Mbappé s'est imposé comme l'un des jeunes joueurs les plus talentueux sur la scène des clubs en Europe, tout en se distinguant également au niveau international avec l'Equipe de .

Le natif de Bondy a rejoint le PSG en 2017 contre un montant de 145M€ afin d'y poursuivre sa fulgurante ascension. En plus d'avoir remporté la Coupe du Monde avec les Bleus en 2018, Mbappe s'est déjà offert six trophées majeurs au niveau des clubs, dont trois titres de . Et cette saison, l'ex-Monégasque continue de faire parler de lui avec l'équipe de la capitale, avec cinq buts marqués en sept rencontres, toutes compétitions confondues.

Malgré ce riche CV, Mbappé ne peut encore prétendre au titre de meilleur joueur du monde. Et certains observateurs ont conseillé à Mbappe de s'expatrier dans un autre championnat pour espérer devenir l'égal d'un Cristiano Ronaldo ou d'un Lionel Messi. C'est le cas notamment de Rivaldo, ex-Ballon d'Or France Football, et qui juge la compétitivité de la trop faible par rapport à la ou la .

L'article continue ci-dessous

"Il ne fait aucun doute que Mbappé a les qualités nécessaires pour devenir l'un des meilleurs au monde, car il joue très bien et a un potentiel énorme, a d'abord déclaré le champion du monde 2002 dans un entretien à Betfair. Il pourrait développer son talent en jouant en ou en Premier League. La Ligue 1 est clairement inférieure en terme de niveau par rapport aux deux autres championnats".

Rivaldo juge PSG comme étant une belle équipe, mais il a la certitude que son joueur vedette va stagner s'il ne sort pas de sa zone de confort et ne se teste pas ailleurs. "Avec tout le respect que je dois au PSG, je pense qu'il doit partir et rejoindre une équipe espagnole ou anglaise afin de confirmer qu'il est l'héritier de Messi ou de Ronaldo. Les meilleurs joueurs doivent jouer dans les meilleurs championnats".

Rivaldo reste un grand fan du Barça. Il serait heureux de voir Mbappé rejoindre cette formation, mais il reste lucide à ce sujet. "Je pense que ce serait difficile pour Barcelone de le signer dans le futur, car il est très coûteux en raison de son jeune âge, de son statut de champion du monde et de ses capacités naturelles qui en font l'un des plus grands espoirs du monde du football, a-t-il acquiescé. Si Barca a eu tant de difficultés à signer avec Neymar, imaginez à quel point le PSG pourrait être exigeant pour la Français, il est donc presque impossible de faire venir cet excellent joueur en Catalogne pour le moment."