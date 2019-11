Sondage - L'Olimpico est-il devenu le match le plus excitant de Ligue 1 ?

Alors que le Classique entre le PSG et l'OM a perdu de sa saveur, le match entre les deux Olympiques ne serait-il pas devenu plus attendu ?

Les hostilités sont ouvertes depuis ce vendredi. En conférence de presse, Dimitri Payet n’a pas manqué l’occasion de régler ses comptes avec son ancien entraîneur Rudi Garcia, désormais sur le banc de l’Olympique Lyonnais. Les deux hommes se retrouveront ce dimanche (21h) en clôture de la 13e journée de , et le match entre les deux rivaux s’annonce déjà chaud, aussi bien sportivement qu'en terme d'atmosphère... Soirée de gala en perspective.

En effet, les deux clubs alternent le bon et le moins bon en ce début de saison et ne sont séparés que de trois points dans un classement particulièrement resserré. Les calculs sont simples, en cas de victoire, l'OM s'emparerait de la place de dauphin du . Tandis que l'OL a l'occasion de revenir à hauteur des Marseillais et de confirmer son regain de forme, sous l'impulsion d'un Rudi Garcia revanchard, arrivé en remplacement du Brésilien Sylvinho.

En terme d'ambiance, la soirée promet d'être belle dans les travées d'un Stade Vélodrome plein comme un oeuf, qui devrait battre son précédent record d'affluence. Les supporters de l'OM ont l'intention de fêter comme il se doit les 120 ans du club avec un tifo qu’on annonce d’ores et déjà comme exceptionnel. 200 heures de travail, 5 minutes de durée, un effet 3D et l’union de tous les groupes de supporters pour arriver à un tel résultat. Bref, ça promet !

L'Olimpico passé devant le Classique en terme d'engouement ?

Finalement, et alors que le Classique entre le Paris Saint-Germain et l' , soldé par un sévère 4-0 infligé par le PSG, revêt un caractère de moins en moins exceptionnel tant les Parisiens sont désormais au dessus de la mêlée, force est de constater qu'une question se pose... Désormais, l'Olimpico ne serait-il pas tout simplement devenu le match le plus excitant du championnat de ?

Les retrouvailles de Rudi #Garcia, un #Vélodrome annoncé plus bouillant que jamais, une rivalité grandissante et une rencontre à priori équilibrée... L'Olimpico ne serait-il pas devenu l'affiche la plus excitante de ? #OMOL — Goal France 🇫🇷 (@GoalFrance) November 10, 2019

La question vous a été posée sur les différents réseaux sociaux de Goal France. Que ce soit sur Facebook ou sur Twitter, nous attendons vos réponses avec impatience. Comme d'habitude, n'hésitez pas à argumenter sur le sujet dans les espaces commentaires. Les résultats du sondage seront publiés dans 24h.