Sondage - Capable du meilleur comme du pire, voit-on le PSG trop beau ?

Parfois impressionnant de maîtrise, le PSG est aussi capable de s'incliner face à la lanterne rouge de L1... Quid du réel niveau des Parisiens ?

Parfois impressionnant de maîtrise, comme il l'a été à maintes reprises en Ligue des Champions ainsi qu'en championnat, on pense notamment aux victoires face au (3-0), le Cercle Bruges (0-5) ou encore l'Olympique de Marseille (4-0), le a fait taire beaucoup de critiques en ce début de saison. Animation offensive parfaitement huilée, des joueurs de talent qui se trouvent les yeux fermés, une équipe qui tourne malgré les blessures... De bon augure.

Pourtant, les hommes de Thomas Tuchel ont surtout été capables du meilleur comme du pire ces dernières semaines. Défaits à trois reprises en seulement douze rencontres de , le dernier revers en date remontant à vendredi soir face à une équipe de Dijon (2-1) pourtant lanterne rouge au coup d'envoi, les Parisiens et leur armada offensive sans équivalent dans l'histoire du championnat de ont aussi déçu.

Voit-on le Paris Saint-Germain trop beau ces dernières semaines ?

De ce fait, force est de constater que cette équipe est difficile à juger ainsi qu'à analyser, car illisible. Si la solidité défensive semblait totalement retrouvée, l'arrière-garde du PSG a par exemple coulé vendredi soir face à des Bourguignons supposés en manque de confiance. Si même les meilleures défenses d'Europe ont de quoi craindre les fulgurances de joueurs tels que Mauro Icardi et Kylian Mbappé, ces deux-là n'ont pas assez pesé face au DFCO, et ce même si le second cité a marqué.

Autant de paradoxes pour une même équipe qui font naître certaines interrogations... Et puisque votre avis nous intéresse, Goal France vous sollicite à travers une question simple, posée sur nos réseaux sociaux : capable du meilleur comme du pire cette saison, voit-on le Paris Saint-Germain trop beau ? Bien entendu, en plus de voter à notre sondage, n'hésitez pas à argumenter et à instaurer un débat, que l'on espère constructif.