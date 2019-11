Dijon-PSG (2-1) : énorme exploit du DFCO qui s'offre le PSG !

En ouverture de la 12e journée de Ligue 1, Dijon, lanterne rouge, a réussi l'exploit de s'offrir le Paris Saint-Germain, leader, à domicile !

Peut-on déjà parler de l’exploit de l’année en ? Assurément ! Ce vendredi, en ouverture de la 12e journée, la lanterne rouge s’est tout simplement offert… le PSG (2-1), leader du championnat. Un choc des extrêmes au scénario incroyable, avec un renversement de situation précoce du DFCO, qui a ensuite magnifiquement résisté aux assauts de Mbappé et compagnie.

Année après année, les équipes de commencent à comprendre qu’il faut regarder le dans les yeux. L’équipe de Thomas Tuchel reste bien évidemment largement au-dessus du niveau de la Ligue 1, mais refuser le jeu n’est pas la solution. Dijon l’a parfaitement prouvé ce vendredi, avec un excellent début de match.

Ndong, Tavares, Chouiar ou encore Cadiz ont tous pris leur chance dans les premières minutes de la rencontre, mais sans réussite face à un Navas décisif. Qu’à cela ne tienne, les hommes de Stéphane Jobard ont continué leurs offensives, mais Mbappé les a punis sur une contre-attaque rondement menée par Di Maria (0-1, 19e).

Cadiz, le héros dijonnais

Sonnés, avec deux blessés et deux changements à déplorer en première période, les Dijonnais n’ont toutefois pas abdiqué. Et notamment l’inépuisable Chouiar, qui a profité d’un cafouillage dans la surface de réparation pour égaliser juste avant la pause, au bout des six minutes de temps additionnel (1-1, 45e+6) !

Quel scénario, aussi fou que celui de la seconde période… Car deux minutes après la reprise, Cadiz s’amusait dans la surface parisienne avant de tromper Navas en angle fermé (2-1, 47e) ! Passablement énervé avant la pause, Tuchel l’était encore plus après ce but, et son équipe a logiquement réagi par la suite.

Mais les Parisiens semblaient maudits ! Et surtout Icardi, incapable de faire trembler les filets malgré plusieurs belles situations. L’Argentin a raté un premier face-à-face avec Gomis avant… de toucher la barre de la tête. La belle frappe de Paredes quelques minutes plus tard a subi le même sort, et les Dijonnais pouvaient souffler…

Tavares a fait de son mieux

Souffler, oui, mais pas longtemps, car les 20 dernières minutes de la rencontre ont été le théâtre d’un véritable siège du PSG sur la surface dijonnaise. Tavares tentait bel et bien de garder le ballon aux avant-postes : sans succès. Heureusement pour lui, ses coéquipiers résistaient tant bien que mal derrière… jusqu’au coup de sifflet final !

Quel exploit du DFCO, qui n’avait certainement pas prévu de prendre trois points aujourd’hui ! Au final, ce succès permet aux hommes de Stéphane Jobard de remonter de la dernière à la 18e place du classement, avec désormais un point d’avance sur la lanterne rouge. De son côté, le PSG demeure bien évidemment leader avec 8 points d’avance sur le dauphin nantais, mais cette défaite fait tâche…