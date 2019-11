Sondage - Après son 10/10 en qualifications, l'Italie peut-elle nourrir des ambitions à l'Euro ?

L'Italie a terminé une phase de qualifications impressionnante par un festival, lundi soir, face à l'Arménie (9-1). Et si la Squadra était de retour ?

Après plusieurs années passées dans la crise et absente de la dernière Coupe du Monde, l' a terminé une phase de qualifications impressionnante par un festival, lundi soir, face à l'Arménie (9-1). Une véritable démonstration et une dixième victoire en autant de rencontres disputées pour les hommes de Roberto Mancini, qui semblent avoir trouvé un équilibre leur permettant enfin d'enchaîner les succès et d'aborder les prochaines échéances avec ambition.

Après son 10/10 en qualifications, l'Italie peut-elle nourrir des ambitions à l'Euro ?

Si le rebond de cette équipe s'explique aussi par la qualité de son groupe, pas forcément des plus relevés, malgré les présences de la Grèce et de la , force est de constater que les Italiens auraient pû laisser quelques miettes. Il n'en a rien été.

De ce fait, Goal aimerait connaître votre position sur cette sélection. Alors que l' débutera en juin prochain, estimez-vous qu'en surfant sur cette dynamique prometteuse, la Squadra Azzurra peut aborder cette compétition continentale avec des ambitions retrouvées ? La question vous a été posée sur nos différents sociaux, tels que Twitter et Facebook, sur lesquels on a hâte de vous lire. Comme d'habitude, les résultats seront rendus publics le lendemain matin.