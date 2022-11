Son rêve de Mondial, la Ligue 1, la Juventus… Andrea Pirlo se livre

L’ancien entraineur de la Juventus n’est pas encore blasé par le métier d’entraineur. Et il nourrit beaucoup d’ambitions pour la suite.

Andrea Pirlo n’a pas réussi sa première expérience comme entraineur au plus haut niveau. Propulsé à la tête de la Juventus suite au départ de Maurizio Sarri, le jeune technicien a échoué dans sa mission, devenant notamment le premier technicien depuis neuf ans à manquer d’offrir le titre à la Vieille Dame. Cette expérience aurait pu le décourager, mais il n’en est rien.

Pirlo est toujours passionné par ce métier. Aujourd’hui, il se reconstruit discrètement au sein de la modeste équipe turque de Fatih Karagümrük SK. Il ne s’interdit pas cependant de retrouver le devant de la scène. Il a même une idée précise de là où il veut aller.

Pirlo veut remporter un Mondial comme sélectionneur

Dans une interview accordée à l’Equipe Magazine, le champion du monde 2006 a indiqué qu’il serait heureux de prendre un jour les commandes de la Squadra Azzurra. « Evidemment ! C’est un métier magnifique et je rêve de gagner à nouveau la Coupe du Monde. Mais je suis ouvert à toutes les propositions, pas seulement en Italie ». Après la Turquie, il se pourrait donc bien qu’il découvre un autre pays. « Pourquoi pas la France ? », a-t-il confié.

Pour lui, la Squadra manque d’expérience

S’il lorgne sur La Nazionale, Pirlo a cependant beaucoup de respect pour ce que réalise Mancini avec l’équipe de son pays actuellement. « Il fait un travail remarquable », a-t-il indiqué. Pourquoi les Italiens ont alors loupé la qualification pour le Mondial deux fois de suite ? L’ancien trequartista ose avancer une explication à cela : « Il y a beaucoup de jeunes et ils ont besoin de jouer de matches importants. Quand j’étais encore là, tous les joueurs qui composaient la sélection étaient habitués à fréquenter le haut niveau, à disputer des demies ou des finales de Ligue des Champions. Ils sont peu dans ce cas aujourd’hui ».

Il défend son bilan à la Juventus

Pirlo est également revenu sur son passage à la tête des Bianconeri. Pour lui, son bilan n’est pas aussi mauvais que les gens ne le pensent. « J’ai fait du bon travail avec les deux trophées remportés (Coupe et Supercoupe d’Italie) et la qualification pour la Ligue des Champions (…) Ca a été une très belle expérience, formatrice à bien des égards, qui n’a fait que renforcer mon désir d’entrainer. Et il m’a été facile de dire oui à Fatih Karagümrük SK, car j’ai ressenti le désir d’avancer dans mon échange avec les dirigeants ».

Pirlo « prend son pied » en Turquie

Et à ceux qui jugent qu’il a choisi un club au rabais pour relancer sa carrière, Pirlo répond : « J’essaye de ne pas donner trop d’importance à ce que les gens peuvent penser. Le foot est le même partout dans le monde, et je crois que quand tu aimes ce que tu fais, tu peux prendre ton pied n’importe où ».