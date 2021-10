EXCLU GOAL - Le deuxième gardien numéro 2 de Saint-Etienne revient sur son parcours et confie être un garçon bien différent en dehors des terrains.

Mardi soir, les Bleuets affrontent la Serbie, un pays cher à Stefan Bajic. Le jeune gardien de Saint-Etienne passe certaines de ses vacances et a toujours des attaches familiales dans le pays de son père. Avant cette rencontre, celui qui a connu toutes les sélections de jeunes avec la France revient sur ses derniers mois compliqués dans le Forez. Son statut qui a évolué chez les Verts, sa relation avec Etienne Green, ses expériences en Ligue 1, son caractère, ses ambitions ou encore son expérience aux JO de Tokyo, « Baj » n’a rien éludé pour ce qui était sa première interview.

Vous avez commencé chez les U7 à Saint-Etienne. Que représente ce club ? Et vous imaginez-vous jouer ailleurs que dans ce club ?

Ce club représente beaucoup pour moi. Tous les coachs, entraîneurs des gardiens ou éducateurs m'ont donné les ingrédients pour devenir un gardien de but mais ils m'ont aussi appris les valeurs de cette ville, le respect, le travail, l'humilité. Et pour ça je leur en suis reconnaissant. Après, je ne me suis pas posé la question d’aller voir ailleurs. Aujourd’hui, je suis à l'AS Saint-Etienne. J'ai mes objectifs personnels, mais il y a celui du club aussi qui est de se maintenir. Je suis vraiment focalisé là-dessus. On verra en fin de saison comment ça se passera (il est en fin de contrat en 2022).

Lorsque vous êtes entré en formation à l'ASSE, vous avez rapidement été désigné comme le successeur de Ruffier... n'était-ce pas une sacrée pression ?

Sur le plan personnel, je ne me suis jamais mis de pression sur le fait d’être un jour le successeur de Stéphane Ruffier. Par contre, j'ai ressenti la pression extérieure, celle que je ne maîtrise pas et qui vient du club ou des supporters. Ça n'a pas été forcément facile à gérer, mais c'est aussi de l'expérience que j'ai emmagasinée. J'ai réussi à prendre du recul et à me détacher.

Quelles sont ses performances ?

À l'époque, dans la hiérarchie, j'étais derrière Nathan Crémilleux et Etienne Green. Puis j'ai commencé à faire des sélections équipe de France et grâce à mes performances, je suis passé devant. Quand tu passes devant certains gardiens qui étaient eux aussi internationaux et que tu fais des bonnes performances, l'attente grandit et les gens attendent beaucoup. Ce surnom de successeur de Ruffier, c'est flatteur, car ça montre que les gens ont confiance en toi, mais en même temps ça te met une pression qui, quand tu es jeune, m'a peut-être un peu perturbé.

L'article continue ci-dessous

Sur le fait de se faire devance par Etienne Green : "Mon ego qui en a pris un coup"

Justement, cela ne s'est pas passé comme prévu, comment avez-vous vécu le fait de vous faire devancer par Etienne Green ?

Ce n'était pas un moment évident. Ça a été le premier coup dur que j'ai connu dans ma jeune carrière. Je suis toujours passé devant les autres gardiens et c'est la première fois que l'on m'est passé devant. Durant toute cette saison (2020-2021), j'étais numéro 2 et j'ai énormément travaillé pour progresser et essayer d'avoir cette place de numéro 1. Et puis se faire prendre cette place sur une blessure, dans un contexte très particulier : Jessy Moulin se blesse, pareil pour moi, dans la foulée Etienne (Green) joue et est très bon. Mais je me suis relevé, j'ai pris du recul. Les vacances m'ont fait du bien aussi pour évacuer et cette saison, je suis encore numéro 2 mais dans un esprit beaucoup plus apaisé.

Qu'est-ce qui vous a le plus embêté dans cette situation ?

C'est mon ego qui a pris un coup. Ce n'est pas une question de gestion sportive. Le coach fait ses choix et il faut les respecter. Je suis un compétiteur et le fait de perdre sa place, j'ai vu ça comme un échec.



Avec Etienne Green, vous vous côtoyez depuis tout petit...

On a une très bonne relation avec Etienne. C'est rare de nos jours que deux gardiens s'entendent bien dans un groupe pro. Le fait que l'on ait grandi et fait nos classes ensemble, car malgré notre année d'écart, on était toujours dans les mêmes équipes d'entraînement. On a une relation très respectueuse et on échange beaucoup. Que ça soit sur des situations de matchs ou que l'on a pu voir à la télé. Il y a une concurrence saine qui s'est installée entre nous.



Avec lui, vous parlez de cette concurrence et du fait que vous vous tirez l'un et l'autre vers le haut ?

On n’a jamais réellement eu cette discussion mais on revient sur certaines situations, on se dit : « Là, t'as fait un bon arrêt ». Quand on parle du match, on se demande par exemple : « comment t'as géré cette situation ». On discute vraiment des différents aspects du poste : les placements, les appuis, les attitudes et tout ça dans un échange qui nous apporte à tous les deux car la finalité, c'est de progresser et de devenir un peu plus fort chaque jour.

Sur le terrain, je ne souris pas beaucoup, je suis concentré, j'ai un regard un peu froid...

Racontez-nous votre première en L1 à 17 ans, il y a deux ans...

Mon premier match, c'était contre Metz (0-1, le 25 septembre 2019). C'était une sorte de « one shot », car je me suis retrouvé à jouer alors que Ruffier et Moulin s'étaient blessés tous les deux. J'ai joué ce match avec tout mon cœur mais je n'étais pas forcément prêt pour la Ligue 1 sur l'aspect mental et physique, le tout dans un contexte sportif compliqué. Mais je me suis beaucoup appuyé sur ce match.



Lors de votre second match à Monaco, vous jouez aussi avec une blessure...

Là encore, c'était un contexte très particulier, Jessy Moulin avait eu la covid et en veille de match à la fin de la séance d'entraînement, je me blesse sévèrement à la cheville sur un contre-appui. Mais je suis un compétiteur et je voulais absolument jouer, j'ai vu avec le staff médical et le staff technique pour voir si c’était possible, tout le monde était d’accord. Mais derrière, on en prend quatre, on est tombé sur une équipe de Monaco qui était injouable ce jour-là. Moi, j'étais très diminué et avec le recul, c'est un match que je n'aurais pas dû jouer, car je n'étais pas apte à 100% mais c'est aussi une expérience que j'ai prise pour plus tard.



Comment jugez-vous vos deux dernières apparitions contre Nice et Monaco ?

Déjà, ça m'a fait très plaisir de jouer en sachant que ça faisait un moment que je n'avais plus disputé une rencontre en pro. Après le match à Monaco la saison dernière, il y a eu la blessure puis à la reprise, j'ai fait la préparation avec l'équipe de France olympique donc je n'ai pas forcément eu de temps de jeu avec Sainté. Et quand tu joues peu, ce n'est pas toujours évident de se retrouver en match malgré le fait que je m'entraîne beaucoup. Il y a eu des choses intéressantes dans ces deux matchs. Lors de ma rentrée contre Monaco, j'ai fait deux ou trois arrêts qui ont permis de maintenir l'équipe en vie, même si à la fin, on a perdu. Face à Nice, j'étais titulaire pour la première fois de la saison, je fais une bonne première période avec des choses intéressantes dans le contenu, malheureusement, je fais une erreur au pied qui gâche ce j'ai fait de bien. Maintenant, il faut prendre du recul et malgré ça, il y avait des points très intéressants, tout en cherchant encore à s'améliorer.



À Sainté, on dit que vous avez horreur d'encaisser un but à l'entraînement, que vous êtes très vocal pendant les matches...

J'ai vraiment deux personnalités différentes. Une quand je suis sur le terrain et une autre en dehors. Sur le terrain, je ne souris pas beaucoup, je suis concentré et déterminé. J'ai un vrai esprit de compétition, un regard un peu froid et il vrai que je communique beaucoup, car j'ai compris une chose, c'est qu'un gardien de but sans ses coéquipiers n'est rien. Avec une bonne communication, tu peux tout simplement éviter des buts. En dehors du terrain, je suis quelqu'un de plutôt agréable à vivre, avec qui tu peux parler de tout. Je suis respectueux, observateur et à l'écoute.

"Aux JO, je me suis rendu compte que dans le milieu du football, on est chouchouté"

Vous parlez de cette recherche permanente de s'améliorer. Quelles ambitions vous fixez-vous dans votre carrière ?

On a tous envie de jouer dans des grands clubs, des grands matchs ou des grandes compétitions mais penser de cette manière n'est pas bon. Je crois qu'il faut penser l'objectif comme un processus et non comme un résultat. Mon objectif est d'atteindre mon potentiel max. Mais où est-ce que cela va m'emmener, je ne sais pas. Ce qui m'intéresse ce n'est pas la finalité mais la prochaine étape et de cibler les points à travailler, revenir sur les points qui sont bons pour en faire des très bons, pour continuellement élever son niveau de jeu et atteindre mon maximum. Et si ce niveau me permet de jouer la Ligue des champions ou peut-être un jour une Coupe du monde, tant mieux. Mais si je n'y arrive pas, tant pis. À partir du moment où j'ai fait le maximum, je serai en paix avec moi-même.



Dans un contexte compliqué avec Saint-Etienne, l’équipe de France Espoirs est-elle une bouffée d'air ?

C'est certain, on voit d'autres personnes, on change d'air. Ça permet de s'oxygéner et de revenir en club plus frais mentalement.



Cette année, l'équipe de France vous a aussi permis d'aller aux Jeux olympiques... Racontez-nous cette expérience.

C'est une compétition que je connaissais mais que je ne suivais pas forcément. Mais j'ai pu les vivre de l'intérieur et voir à quel point cette compétition est la plus importante tous sports confondus. Franchement, j'ai vraiment kiffé, j'ai adoré être au village olympique et découvrir d'autres athlètes. Je suis un très grand fan de Novak Djokovic. Rien que le fait de l'avoir vu, de lui serrer la main et de prendre une photo, je suis revenu en enfance. Comme un gamin qui prend une photo avec son idole.



Le fait d'être avec d'autres athlètes au village olympique vous a-t-il fait prendre conscience de la réalité professionnelle des autres sportifs de haut niveau ?

Bien sûr ! Je me suis rendu compte que dans le milieu du football, on est chouchouté. Il y a des sportifs moins médiatisés, qui sont champions olympiques et sont donc les meilleurs dans leur discipline mais qui n'ont pas les mêmes conditions de travail que nous. Et c'est quelque chose qui m'a frappé. J'ai vu un judoka, qui n'avait même pas son coach avec lui, il avait son élastique sur une barre et il faisait des mouvements tout seul. Et le gars était champion olympique. Quand tu le vois, tu te dis que le mec bosse, qu'il n'a pas besoin d'avoir un coach ou un préparateur qui va le motiver. Et c'est pareil pour les autres athlètes. C'était une leçon d'humilité.