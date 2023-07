Son choix, ses ambitions, la langue française dans le vestiaire...les confessions de Luis Enrique

L'entraîneur espagnol a accordé sa première interview au site officiel du PSG et insiste pour que les recrues apprennent le français.

Luis Enrique a du pain sur la planche pour arriver à mettre en place ce qu'il souhaite faire au PSG et atteindre les objectifs élevés du club en fin de saison. Dans sa première interview accordée au média officiel du club parisien, Luis Enrique est revenu sur les raisons l'ayant poussé à rejoindre le Paris Saint-Germain cet été.

"Une équipe qui ne calcule pas et qui attaque"

"La raison principale, c’est que les dirigeants ont une idée très claire de l’équipe qu’ils veulent bâtir, du projet qu’ils veulent construire en s’appuyant sur les ressources dont dispose le Paris Saint-Germain. Et je ne parle pas seulement des ressources économiques, je pense aussi aux ressources en termes d'infrastructures. En partant de là, je pense que ce projet réunit tout ce qui est nécessaire pour un entraîneur de mon niveau", a expliqué Luis Enrique.

Je pense que tous ceux qui ont vu mes équipes jouer connaissent un peu mes idées. Je suis clairement un entraîneur offensif. Avec mon staff nous voulons une équipe qui joue dès la première minute, une équipe qui ne calcule pas et qui attaque. Nous voulons que nos supporters prennent du plaisir et que les joueurs prennent du plaisir en représentant le Paris Saint-Germain", a ajouté l'ancien du Barça.

"Chaque joueur doit pouvoir communiquer en français"

Tous les joueurs du Paris Saint-Germain sont de grands joueurs : les jeunes qui viennent du centre de formation, s'ils ne le sont pas encore, le deviendront, ceux qui sont déjà là, ceux qui ont été recrutés par le club, les stars que nous avons déjà dans l'équipe. Mais pour construire une équipe, il faut un mélange de tout cela et un entraîneur qui y croit. Et dans ce cas, moi je suis totalement convaincu que l’on va réussir".

Aujourd’hui, dans les vestiaires de tous les plus grands clubs du monde, des clubs avec un tel potentiel, il y a au moins cinq ou six nationalités différentes. Il faut souvent savoir parler trois ou quatre langues. Communiquer dans différentes langues, c'est le football moderne, c'est normal. Je prends ça comme une opportunité. Apprendre le français fait partie des choses que je souhaite faire rapidement, mais je peux aussi parler italien avec certains joueurs, parler anglais avec d'autres, parler espagnol... Je pense qu'il est très important que chacun puisse communiquer dans la langue qui lui convient le mieux, mais il est aussi très important que toutes les personnes étrangères qui viennent en France et à Paris apprennent la langue française".

Mon objectif, c’est que les supporters du Paris Saint-Germain soient fiers de leur équipe, qu'ils soient fiers de ce qu'ils voient sur le terrain, qu'ils apprécient le spectacle. Et ils l'apprécieront s'ils voient des efforts, du travail, une équipe qui attaque bien et qui défend bien, une équipe qui joue ensemble, un groupe uni. S'ils aiment ça, et je suis sûr que c’est le cas, alors ils seront fiers de leur équipe.

Sachez que je veux vous rendre fiers, je veux vous donner le sentiment que votre équipe travaille, lutte, se bat, qu’elle joue bien au football et surtout qu’elle joue chaque match pour obtenir des points sans jamais calculer. Voilà ce que je peux vous garantir en tant qu'entraîneur. Je ne sais pas si ça marchera, mais je suis convaincu que l’on peut le faire même si je ne peux pas prévoir les résultats. J'espère que vous prendrez beaucoup de plaisir", a conclu Luis Enrique.

