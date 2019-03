Son avenir, son transfert avorté à Liverpool, la C1 : les confidences de Fekir

Nabil Fekir s'est confié sur divers thèmes lors d'un entretien accordé à Téléfoot. Il espère gagner un titre avec l'OL et a évoqué son avenir.

Dans un entretien accordé à Téléfoot, Nabil Fekir est revenu sur son actualité. Il a assuré vouloir qualifier l'OL pour la prochaine édition de la et n'a pas nié vouloir gagner un trophée, avec notamment la en ligne de mire.

"Tout va bien ! Il a beaucoup fait parler ce genou, mais il va très bien", a indiqué le capitaine de l'OL.

" ? C'est la vie, maintenant faut avancer, ça fait partie de la carrière d'un footballeur, mais ça rend plus fort et il faut avancer. Je ne sais vraiment pas ce que je ferai mais comme je le dis je suis bien à , le président me fait confiance, c'est bien. (Prolonger ?) Vous verrez bien".

@NabilFekir n'est pas encore fixé sur son avenir : «Je ne sais pas ce que je vais faire la saison prochaine, on a entamé des discussions avec le président, on verra bien». pic.twitter.com/KiudrbN9A7 — Téléfoot (@telefoot_TF1) 31 mars 2019

"La C1 c'est un objectif pour Lyon, on a aussi cette demi-finale de Coupe de contre Rennes, ça fait un petit moment qu'on a pas gagné de trophée, c'est un objectif du club. On va tout faire pour se qualifier en finale et essayer de la gagner", a jugé Fekir.

Pour le moment, l'OL compte 8 points d'avance sur Marseille et occupe la troisième place du classement en .