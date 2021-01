Solskjaer: "Manchester United n'a pas besoin d'une signature en janvier à la Bruno Fernandes pour se battre pour le titre"

Les Red Devils devraient avoir une fenêtre de transfert hivernale calme, avec des départs plus probables que des arrivées.

Ole Gunnar Solskjaer a déclaré qu'il n'était pas tenté de faire signer un grand nom lors de la fenêtre de transfert en janvier, car il a été suggéré qu'une acquisition à la manière de Bruno Fernandes pourrait aider le club à devenir plus qu'un challenger sérieux vers un nouveau titre de champion d' , qui serait le premier depuis le départ de Sir Alex Ferguson en 2013.

Bruno Fernandes est arrivé à Old Trafford il y a un an et a fait la différence car a connu une deuxième moitié de saison impressionnante qui les a poussés vers une place qualificative pour la , alors que cela semblait très compliquée il y a tout juste un an. Alors que les Red Devils occupent actuellement la deuxième place en derrière sur la différence de buts, il a été suggéré au Norvégien qu'une autre signature de la trempe de celle de Bruno Fernandes pourrait ajouter une qualité supplémentaire et pousser Manchester United vers le titre.

"La situation est différente maintenant d’il y a un an, il est donc peu probable que quelque chose se produise", a déclaré Ole Gunnar Solskjaer à propos du mercato hivernal. "Mais tu as raison. Bruno Fernandes est arrivé et a eu un grand impact, a fait de nous une meilleure équipe et il est également devenu un meilleur joueur. S'il y avait quelque chose qui était possible là-bas, je ne dirais pas non, mais il est probable que rien ne se passera".

Solskjaer a confiance en son vestiaire

Un résultat positif à Turf Moor sur la pelouse de enverrait Manchester United en tête du championnat avant leur affrontement au sommet contre Liverpool ce week-end, mais Solskjaer ne veut pas que ses joueurs s'emballent et est convaincu qu'il a les bonnes personnalités dans le vestiaire pour gérer les attentes avant quelques semaines importantes. "Nous devons obtenir des points contre Burnley avant que quiconque puisse dire que vous êtes en tête du classement, mais c'est une position dans laquelle nous nous sommes mis", a dit le manager des Red Devils.

"Je voudrais donc penser que nous allons dans ce match sans penser à où nous finirons demain soir dans le classement, mais où nous pourrons nous retrouver dans le classement en mai. C'est ce qui compte. Vous accumulez des points tout au long de la saison, donc si à un moment donné vous pensez : "Ah, nous avons réussi, nous l’avons fait", et vous vous détendez, c’est à ce moment-là que cela vous tombera dessus", a analysé le Norvégien.

"Nous sommes donc très concentrés. Nous avons de bonnes personnalités dans l’équipe, le vestiaire est plus bruyant, plus vocal. Nous avons Nemanja Matic, qui a remporté la Premier League à plusieurs reprises, Juan Mata, Edinson [Cavani] et Bruno Fernandes qui s'est immiscé. Je pense qu'il veut se sentir membre d'une équipe qui va être un concurrent sérieux pour remporter des trophées", a conclu Ole Gunnar Solskjaer.