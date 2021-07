Mercato, le PSG en pince vraiment pour Pogba

En fin de contrat dans un an avec Manchester United, Pogba est un objectif presque affiché par le PSG pour ce mercato estival.

Donnarumma, Wijnaldum, Hakimi, en attendant l’officialisation imminente de Sergio Ramos. Destitué de son titre de champion de France et éliminé en demi-finale de la Ligue des Champions, le PSG a décidé de mettre les petits plats dans les grands pour répondre à ses objectifs pour la saison à venir. Le tout, en ne dépensant que 60 millions d’euros (plus bonus) pour l’arrivée de quatre joueurs majeurs.

Si l’on pouvait penser que l’appétit parisien serait rassasié par ces renforts de haute qualité et que la tendance serait désormais à trouver des portes de sortie à des indésirables, L’Equipe nous apprend qu’il reste bien un objectif dans l’esprit du PSG et de Leonardo. En plus de convaincre Kylian Mbappé de prolonger, le club de la capitale aimerait bien s’offrir un autre pur produit du football francilien mais qui n’a jamais porté la tunique parisienne. Il s’agit de Paul Pogba.

Ce n’est pas la première fois que le nom de l’international français est associé au club parisien mais la conjoncture actuelle pourrait bien favoriser cette arrivée. D’après le quotidien sportif, Pogba est emballé à l’idée de rejoindre le PSG et le mercato réalisé depuis le début de l’été a dû le conforter dans son choix.

L'article continue ci-dessous

Avec un contrat qui se termine en juin 2022 avec Manchester United, « la Pioche » représente presque une bonne affaire. Estimé entre 50 et 60 millions d’euros, Paul Pogba a prouvé durant l’Euro 2020 qu’il fait toujours partie du gratin européen et que ses performances en dent de scie chez les Red Devils ne sont pas le reflet de son niveau.

Tous les voyants sont donc au vert pour voir Pogba débarquer au PSG ? Pas vraiment puisque le PSG doit vendre avant de pouvoir passer à l’action. Avec des dettes qui se sont creuser avec la crise du Covid-19 et la volonté des dirigeants de respecter un temps soit peu le fair-play financier, il faut avant tout des liquidités dans les caisses parisiennes. L’objectif est donc de trouver des points de chute à Thilo Kehrer, Pablo Sarabia, auteur d’un bon Euro 2020 ou encore Rafinha mais aussi faire un peu de place au milieu.

A l’heure actuelle, l’entrejeu parisien est composé d’au moins sept joueurs étant capable de se disputer une place de titulaire. Avec Pogba et peut-être un changement de système avec l’arrivée de Sergio Ramos, cela ferait huit pour deux ou trois places dans le onze. On dit que la concurrence pousse vers le haut mais il y a aussi des egos à gérer...