Solskjaer confirme l'intérêt de United pour Haaland : "C'est un joueur que j'aime bien"

Le coach norvégien des Red Devils apprécie son compatriote et le fait savoir.



Ole Gunnar Solskjaer a confirmé que l'attaquant du Red Bull Salzburg Erling Haaland était le sujet d'un intérêt de la part de , un club "toujours à la recherche de bons joueurs".

Le joueur de 19 ans est devenu l'un des jeunes espoirs les plus brillants du football européen après des débuts fulgurant cette saison et Haaland a naturellement attiré un certain nombre de prétendants de haut niveau, notamment le , la , le et le , alors que la prochaine fenêtre de transfert va s'ouvrir le 1er janvier prochain. Solskjaer a travaillé avec Haaland à Molde pendant deux saisons avant de prendre les rênes de United.

S'exprimant après la victoire 3-0 des Red Devils en Carabao Cup en quarts de finale contre Colchester United mercredi soir, Solskjaer a admis être un fan de Haaland alors que le club cherche "des joueurs qui peuvent compléter ceux que nous possédons".

"C'est un joueur que j'aime bien", a déclaré Solskjaer à Viasport. "Nous recherchons constamment de bons joueurs. Erling a eu un bon développement. Je n'ai pas besoin de parler autant de lui, mais en tant qu'équipe, nous recherchons toujours des joueurs qui peuvent compléter ceux que nous possédons déjà". Dortmund et Leipzig ont déjà rencontré Haaland et ses représentants pour discuter d'une décision potentielle, mais il a également été signalé que Solskjaer s'était rendu en Autriche pour entamer des pourparlers avec son compatriote vendredi.

Le patron de United a insisté sur le fait que Haaland "sait ce qu'il veut faire" lorsqu'il avait abordé l'avenir de la star de après le match nul 1-1 à domicile contre dimanche.

En attendant un dénouement à cette saga, les Red Devils se prépareront pour un voyage à Vicarage Road pour affronter en dimanche. Les hommes de Solskjaer devraient ensuite accueillir à Old Trafford le lendemain de Noël, avant de se mesurer à deux jours plus tard. United complètera son calendrier festif avec une confrontation cruciale contre à l'Emirates Stadium le jour du Nouvel An, les deux clubs rivalisant toujours pour une place dans le top quatre.