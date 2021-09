Solskjaer blâme Klopp pour le manque de pénaltys obtenus par Manchester United

Depuis que Jurgen Klopp a souligné que MU bénéficiait de beaucoup de pénalties, la série s'est radicalement inversée.

Le manager de Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer, a laissé entendre que les commentaires de Jurgen Klopp étaient la raison pour laquelle son équipe bénéficiait de moins en moins de pénalties.

Le coach allemand avait suggéré il y a quelques mois que la formation d'United bénéficiait d'un nombre incroyablement elevés de pénalties par rapport à sa propre équipe, ce qui, selon Solskjaer, est une raison pour laquelle son équipe n'en obtient plus autant. Sans mentionner le manager des Reds nommément, Solskjaer a clairement fait allusion à Klopp dans ses commentaires lors de sa conférence de presse vendredi avant le match de la Premier League avec Aston Villa.

L'article continue ci-dessous

Solskjaer et Klopp, une nouvelle rivalité

Il a été demandé au coach norvégien s'il craignait que United n'obtienne pas autant de pénalties maintenant que Cristiano Ronaldo était de retour dans ce championnat. Le Norvégien a fait remarquer que son équipe aurait dû avoir trois coups de pieds arrêtés en question lors de la victoire en championnat contre West Ham le week-end dernier et un autre lors du match de League Cup contre West Ham.

"Nous devons juste espérer obtenir ce que nous méritons. Nous aurions dû avoir trois pénalties lors des deux derniers matchs", a déclaré Solskjaer. "Il y avait un certain manager l'année dernière qui commençait à s'inquiéter que nous obtenions des pénalties et après cela, il semble que les décisions soient plus difficiles à siffler en notre faveur. J'ai constaté une grande différence depuis. Nous devons simplement laisser les arbitres décider et j'espère qu'ils feront les bons choix très bientôt."

Ce n'est pas la première fois que Solskjaer suggère que les commentaires du manager de Liverpool ont un impact sur les arbitres. Klopp était mécontent que son équipe n'ait pas obtenu de coup franc lors de sa défaite en championnat contre Southampton en janvier et a déclaré à l'époque: "J'entends maintenant que Manchester United a eu plus de pénalités en deux ans que j'en avais eu en cinq ans et deux ans et demi. Je ne sais pas si c'est de ma faute ou comment cela peut arriver. Mais ce n'est pas une excuse pour la performance. Nous ne pouvons pas la changer, nous devons respecter les décisions."