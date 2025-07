Snoop Dogg et Modric, l'association improbable

Le rappeur de renommée mondiale Snoop Dogg serait sur le point de suivre l'exemple de Luka Modric et d'investir dans Swansea City, une équipe de Championship.

Selon Fabrizio Romano, Swansea s'apprête à annoncer que l'homme de 53 ans, de son vrai nom Calvin Cordozar Broadus Jr, deviendra un autre investisseur de premier plan du club. Cette annonce intervient quelques mois après que Modric, qui vient de rejoindre l'AC Milan en provenance du Real Madrid, est devenu actionnaire minoritaire du club de Championship.

Swansea a affiché une perte avant impôts de 15,2 millions de livres sterling pour l'exercice clos le 30 juin 2024. Cet investissement supplémentaire ne lui sera donc pas préjudiciable. L'équipe galloise était autrefois une équipe établie de Premier League, mais elle n'évolue plus dans l'élite anglaise depuis 2018. Son objectif est d'y revenir, et de tels transferts pourraient y contribuer.

Swansea a laissé entendre que Snoop Dogg s'impliquerait à l'avenir au sein du club après avoir participé au lancement de son nouveau maillot domicile pour la saison à venir. Il a été le mannequin surprise lors du dévoilement du maillot de l'équipe galloise sur les réseaux sociaux le week-end dernier.

Les propriétaires américains de Swansea, emmenés par Brett Cravatt et Jason Cohen, ont clairement indiqué leur volonté de renforcer l'image de marque et l'attrait mondial du club avant la saison 2025/26, et des développements comme celui-ci pourraient y contribuer. Snoop Dogg compte en effet plus de 190 millions d'abonnés sur les réseaux sociaux.