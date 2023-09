Slovénie-France (0-4) : Les Bleuets démarrent en fanfare

En déplacement, la France s’est offert la Slovénie (0-3) pour son premier match de qualification à l’Euro 2025.

Les Bleuets ont corrigé (4-1) jeudi dernier à Nancy en amical le Danemark grâce à notamment à un doublé d’Elie Wahi. C’est fort de ce premier succès que les hommes de Thierry Henry, nouveau sélectionneur des Bleuets, se sont déplacés ce lundi en Slovénie pour lancer leur campagne de qualification à l’Euro 2025.

Thierry Henry a reconduit le onze de départ comme face au Danemark jeudi dernier. Dans son logiciel de 4-3-1-2 on remarque la présence de Rayan Cherki positionné en meneur de jeu derrière le tandem : Kalimuendo-Muinga, Bradley Barcola en attaque.

Les Bleuets, flamboyants

Agressive, l’équipe de France se crée les premières occasions du match. A la 15éme minute, servi sur la gauche, Rayan Cherki trouve Arnaud Kalimuendo qui frappe mais sa tentative est repoussée par le gardien slovène. Dans la foulée, les Slovènes se ruent en attaque. Tour à tour Tio Cipot et Zan Jevsenak ont sollicité Guillaume Restes qui sauve les Bleuets à deux reprises. La sélection française va remettre le pied sur le ballon avec des mouvements offensifs très intéressants et va finir par être récompensée. Peu avant la mi-temps, Bradley Barcola reprend d’une volée droite une remise de Kalimuendo (0-1, 45ème +1 ).

Au retour des vestiaires, la France va aggraver le score. Après un relais entre Bradley Barcola et Malo Gusto, Rayan Cherki est servi. Le lyonnais d’une frappe à ras le sol trompe Martin Turk (0-2).

L a Fr ance s'envole

Les hommes de Thierry Henry vont poursuivre sur cette bonne dynamique. Face à une équipe slovène hypnotisée par la tournure des événements, les hommes de Thierry Henry vont appuyer là où ça fait mal. Après un échange entre Cherki et Zaire-Emery, Gusto lance un rush solitaire sur le côté droit et centre. Présent dans la surface Barcola reprend instantanément d’une volée du gauche et trouve les filets de la Slovénie (0-3). Le néo parisien s’offre donc un doublé. Sekou Mara va donner plus d’ampleur à la victoire des Bleuets en fin de partie en inscrivant le 4éme but (0-4, 88éme).

Avec cette belle victoire (0-4), la France prend ainsi la tête du groupe H.