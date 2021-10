Sir Alex Ferguson vote Cristiano Ronaldo pour le Ballon d'Or

La course au Ballon d'Or est lancée - et elle pourrait être l'une des plus serrées depuis des années. Cr7 est-il bien placé ?

Karim Benzema, Lionel Messi, Jorginho et Robert Lewandowski sont quelques-uns des noms en lice. Mais Cristiano Ronaldo est en train de pousser très fort sa candidature. Cette semaine, la légende portugaise a inscrit le 58e triplé de sa carrière, ce qui est à peine croyable, et cette année, il a battu d'autres records à la recherche de sa sixième couronne.

Ce triplé - et son timing - pourrait bien faire basculer le vote en faveur de Ronaldo, comme ce fut le cas en 2013, lorsque l'attaquant du Real Madrid de l'époque avait réussi un triplé contre la Suède pour l'aider à devancer Messi et Franck Ribéry lors du vote. "J'ai toujours promis que je voudrais toujours plus", a déclaré Ronaldo après le match de qualification pour la Coupe du monde de son équipe du Portugal contre le Luxembourg. C'est en moi, dans mon ADN." L'article continue ci-dessous "Nous ne devons jamais être satisfaits, ne jamais nous relâcher, et toujours essayer d'atteindre le plus haut possible." Sa prochaine tâche sera de repartir avec ce prix le 29 novembre, qui trouvera sa place aux côtés de sept titres de LaLiga, cinq Ligues des Champions, un Championnat d'Europe, une Ligue des Nations, cinq Ballons d'Or, quatre Souliers d'Or et deux couronnes de FIFA The Best. "Cristiano le mérite", a récemment déclaré Sir Alex Ferguson. "Cette année, il a battu record sur record".