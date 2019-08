Sinisa Mihajlovic sera sur le banc lors de Vérone-Bologne

Bien qu’atteint d’une leucémie, le technicien serbe Sinisa Mihajlovic a tenu à être présent pour le premier match officiel de son équipe de Bologne.

Connu pour son tempérament et son refus de la défaite en tant que joueur et entraineur, Sinisa Mihajlovic l’est aussi en tant qu’homme. Touché par une leucémie depuis presque deux mois, le coach de a décidé de faire face à l’adversité.

La Gazzetta dello Sport a révélé dimanche que Mihajlovic comptait se rendre à Vérone et occuper ses fonctions de coach lors de la première rencontre officielle de sa formation en . Une initiative qui a provoqué l’émoi de toute l’ .

L'article continue ci-dessous

Il quitte l'hôpital pour la première fois depuis deux mois

La démarche du meilleur buteur de coups francs de l’histoire du championnat italien est courageuse, mais elle est aussi risquée. Ayant une entamé récemment la phase de chimiothérapie pour guérir de sa maladie, il reste très affaibli. Il est même resté alité depuis qu’il a été admis à l’hôpital.

Tous les regards seront donc braqués ce dimanche soir vers le stade Marc’Antonio Bentegodi, et nul doute que Mihajlovic aura droit à un suivi et une assistance particuliers tout au long de la partie.

Pour rappel, Mihajlovic était arrivé chez les Rossoblu en janvier dernier et a permis à cette équipe de finir dans la première moitié de tableau. Séduit par son travail, ses dirigeants lui ont même fait signer un nouveau contrat jusqu’en 2022 juste après la fin de l’exercice. C’était juste avant qu’il n’apprenne la mauvaise nouvelle, qu’il en avise ses joueurs et qu’il mette entre parenthèses sa carrière de coach.