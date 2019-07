Bologne, choc Mihajlovic: il pourrait partir en raison de problèmes de santé

Sinisa Mihajlovic s’exprimera probablement à la conférence ce soir. Il doit faire face à une thérapie de choc et pourrait quitter le banc de Bologne.

Selon des informations du «Corriere dello Sport», Sinisa Mihajlovic serait aux prises avec un problème de santé qui fera l'objet d'une évaluation plus approfondie dans les prochaines heures, mais pourrait l'obliger à s'arrêter pendant un certain temps en raison d'une thérapie de choc. est très inquiet.



Toute l'inquiétude est née il y a quelques jours, lorsque l'entraîneur serbe n'a pas suivi le reste de l'équipe pour le début de la pré-saison à Castelrotto. Il a reporté son départ plusieurs fois à cause de la fièvre.



Mihajlovic arrivera probablement dans le Trentin-Haut-Adige ce soir et, à partir de ce qu'il filtre, il expliquera son état de santé lors de la conférence de presse. Sinisa fait actuellement l'objet d'investigations cliniques spécifiques, qui devraient aboutir à un arrêt forcé.



Un coup retentissant pour Bologne et pour tous les joueurs. Mais surtout pour Sinisa Mihajlovic.