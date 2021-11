Simeone content de retrouver le vrai Griezmann

L'entraîneur de l'Atletico Madrid, Diego Simeone, était ravi de la performance livrée par Antoine Griezmann lors de la victoire acquise contre le Real Betis dimanche.

L'Atletico l’a emporté sur le score de 3-0 et le Mâconnais a été très séduisant, même s’il n’a été décisif sur aucun des buts inscrits par son équipe. La prestation a été applaudie de toutes parts et El Cholo n'a pas manqué de le complimenter.

L'article continue ci-dessous

« C’est le Griezmann qu’on veut avoir »

Simeone a tenu des mots laudateurs à l'endroit de son champion du monde à l’issue de cette sortie domestique: "En regardant le match d'aujourd'hui, nous avons retrouvé le Griezmann qu’on connait. Il travaille, il insiste, cherche des occasions de marquer, se positionne bien, essaye d’avoir des opportunités et je pense que c'est ainsi qu’on aime l’avoir. Qu'il continue à travailler avec les autres."

Depuis son retour dans la capitale espagnole, Griezmann a disputé 11 matches dont 8 comme titulaire. Il a marqué 4 buts, dont un doublé contre Liverpool en C1. Mercredi, il sera toutefois suspendu pour la manche retour face aux Reds.

Simeone a également parlé de la performance de Rodrigo de Paul, son compatriote et une autre de ses recrues. « Il est venu avec beaucoup d'enthousiasme, voulant montrer tout ce qu'il a dans son jeu, il est très bien entré dans le groupe et est très important pour l'équipe. Nous avons besoin qu'il soit comme aujourd'hui, les gens l'ont félicité pour le grand match qu'il a joué et nous ne pouvons pas imaginer un autre De Paul. »