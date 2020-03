"Si Ronaldo a quitté le Real, c'est à cause de Messi"

Cristiano Ronaldo aurait quitté le Real Madrid pour la Juventus Turin à cause de Leo Messi.

Après la Sagres (Sporting), la ( ) et la ( ), Cr7 évolue désormais en , à la , depuis un an et demi.

Et selon certains observateurs, si l'ancien madrilène a quitté le championnat espagnol, ce serait à cause de niveau affiché par son concurrent Leo Messi au sein du club rival du .

« Je pense qu’il s’est rendu compte qu’il était derrière Lionel Messi, c’est pour cela qu’il a tant changé de club. Par conséquent, on peut dire qu’il a gagné tel championnat, qu’il a été meilleur buteur dans différent pays. C’est une manière de se différencier de Messi », a taclé l'ancien défenseur de et désormais consultant pour lé télé anglaise Jamie Carragher dans des propos rapportés par le quotidien sportif catalan El Mundo Deportivo.