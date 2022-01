Shevchenko viré du Genoa après seulement neuf matches

Neuf petits matchs de Serie A et puis s’en va. La première aventure d'Andrij Shevchenko avec un club se termine de la pire façon possible. Comme le rapporte Sky Sport et officialisé ensuite par le club, l'entraîneur ukrainien a été relevé de ses fonctions d'entraîneur du Genoa.

L'ancien latéral Abdoulay Konko, assisté de Roberto Murgita, sera à la tête de la formation génoise pour le match de championnat contre la Fiorentina, en attendant de trouver un accord définitif avec Bruno Labbadia, l'entraîneur allemand d'origine italienne et ancien du Hertha Berlin, Wolfsburg, Ambrugo, Stuttgart et du Bayer Leverkusen.

La décision a été annoncée par le club de Ligurie dans un communiqué publié sur son site officiel.

"Le Genoa Cfc annonce que l'entraîneur Andriy Shevchenko a été relevé de ses fonctions. Le club tient à remercier l'entraîneur et son équipe pour leur travail acharné au cours des derniers mois".

En onze matches, l'équipe de Shevchenko n'a remporté qu'une seule victoire, en Coppa Italia contre la Salernitana. En championnat, il y a eu six défaites et seulement trois nuls.

Un maigre bilan, qui n'a pas contribué de manière décisive à la remontée du Genoa pour éviter la relégation et qui coûte donc cher à l’Ukrainien. Avec un seul match gagné en 21 matches, le club italien pointe à cinq longueur du premier non-relégable qu’est Venise et qui compte un match en moins.

