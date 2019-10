Sheffield United-Arsenal (1-0), Mousset freine les Gunners

En dominant Sheffield United (15e au classement) chez lui, avait la possibilité de consolider sa place sur le podium et revenir à sept points du leader, Arsenal. Pari manqué. À la surprise générale, les Gunners se sont fait surprendre du côté de Bramall Lane. Un faux-pas qui n’a cependant rien de scandaleux tant leur prestation a été erratique.

Alexandre Lacazette a fait son retour dans le groupe des Gunners pour ce match. Un come-back qui n’a pas suffi pour éviter le faux-pas. Incorporé à vingt minutes de la fin, le Français n’a pas pu changer le cours des évènements. Et ses coéquipiers Nicolas Pépé et Pierre-Emerick Aubameyang n'ont pas été plus adroits dans le dernier geste.

4 - Arsenal have lost four of their last seven away games against newly-promoted sides (L3), as many defeats in their previous 49 (W33 D12 L4). Neophyte. pic.twitter.com/UlXnitGj1K