Sheffield-Manchester City 0-1, City remercie Aguero

Manchester City s'est imposé laborieusement à Sheffield United ce mardi pour le compte de la 24e journée de Premier League.

n'a pas pu trouver la faille dans le premier acte, la faute à un Henderson en état de grâce dans les cages de Sheffield, et ce, sur plusieurs opportunités citiziennes.

Le gardien des locaux a notamment stoppé une tentative sur penalty de Gabriel Jesus, obtenu grâce à Mahrez, accroché par Basham.

Outre les exploits de son gardien, l'équipe locale n'a guère été inspirée offensivement. Pire, dans le second acte, le bloc défensif s'est graduellement délité face face aux assauts des visiteurs.

Ainsi, à l'heure de jeu, suite à un corner bien botté par De Bruyne, Rodri réussit une tête lobée croisée sur laquelle Henderson est enfin battu mais le cuir n'était pas cadré. Manchester City met alors beaucoup plus d'intensité et de pression et Aguero remplace un Jesus peu inspiré.

Et c'est de l'Argentin que viendra la lumière. Un superbe centre signé De Bruyne permettra à El Kun de trouver enfin la faille à un quart d'heure de jeu, quelques minutes après une opportunité pour les Blades avec un McBurnie un peu court suite à un centre de Stevens. City veut enfoncer le clou et sur une frappe de Sterling à 5 minutes du terme, Henderson est battu à son premier poteau mais ça passe de peu à côté.

Plus rien ne sera marqué dans cette renconrtre et City l'emporte grâce à l'unique but de sa valeur sûre après un match étriqué.