Shakhtar Donetsk - Marseille : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

Le Shakhtar Donetsk et l’Olympique de Marseille sont au duel en barrages de Ligue Europa, ce jeudi. Les dernières infos ici.

Après quelques semaines de pause à la suite de la fin des matchs de la phase de groupes, la Ligue Europa aborde sa phase à élimination directe. En effet, l’Olympique de Marseille sera en déplacement à Hambourg pour y défier le Shakhtar Donetsk pour le compte des barrages de la compétition. Le Volksparkstadion servira de cadre à ce choc entre Ukrainiens et Français, ce 15 février.

Shakhtar - OM, Marseille veut se rapprocher de ses supporters

Depuis plus de deux mois, le Shakhtar Donetsk n’a plus disputé un match officiel. En raison de l’instabilité dans le pays, qui a conduit à l’arrêt du championnat national depuis décembre 2023, le club dirigé par Marino Pusic n’a plus jamais joué en compétition officielle. Les Ukrainiens se sont uniquement contentés de matchs amicaux pour se préparer pour espérer déjouer les pronostics des Phocéens.

De l’autre côté, l’Olympique de Marseille, qui traverse une énorme crise, devra faire en sorte pour regagner la confiance de ses supporters. Depuis le début de la nouvelle année, le club du Sud de la France n’a pas encore remporté une victoire en championnat. Ce qui a attiré la colère des supporters, d’où une réunion la semaine écoulée après la défaite face à Lyon (1-0). Même s’ils ont du mal à gagner ces dernières semaines, la situation profite bien à Gennaro Gattuso et ses hommes, qui font face à une équipe qui n’a plus joué un match officiel depuis. La victoire est impérative pour l’OM pour confirmer sa bonne campagne européenne.

Horaire et lieu du match

Shakhtar Donetsk – Marseille

Barrages Ligue Europa

Lieu : Volksparkstadion (Hambourg, Allemagne)

A 18h45 française

Les compos probables du match Shakhtar Donetsk – Marseille

Shakhtar Donetsk : Risnyk – Gocholeishvili, Bondar, Matvienko, Azarov – Stepanenko, Kryskiv, Sudakov – Zubkov, Sikan, Kevin

Marseille : Lopez – Clauss, Balerdi, Gigot, Merlin – Ounahi, Harit, Kondogbia – N’diaye, Aubameyang, Moumbagna

Sur quelle chaîne suivre le match Shakhtar Donetsk – Marseille

La rencontre entre le Shakhtar Donetsk et l’Olympique de Marseille sera à suivre ce jeudi 15 février 2024 à partir de 18h45 sur RMC Sport 1. Il vous sera aussi possible de visionner le match en streaming sur la plateforme dédiée du groupe, RMC Access.