Shakhtar – Barcelone : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

Le Shakhtar Donetsk défie ce mardi le Barça à l’occasion de la 4e journée de Ligue des Champions. Les dernières infos ici.

Le Shakhtar retrouve le FC Barcelone ce mardi, quelques semaines après avoir concédé une défaite face au club blaugrana (2-1). Une rencontre qui s’annonce décisive pour les deux équipes.

Le Shakhtar menacé, le Barça a le vent en poupe

Avec seulement 3 points obtenus après trois journées, le Shakhtar doit faire un bon résultat face aux Blaugranas pour espérer rester dans la course. Les Ukrainiens, qui n’ont pas été ridicules à l’aller, feront sans le soutien de leur public, le match ayant été délocalisé à Hambourg en Allemagne. Ce qui ne devrait tout de même pas être un problème pour le Shakhtar Donetsk qui a obtenu sa seule victoire en Ligue des Champions cette saison à l’extérieur (3-2 face à Antwerp).

Après avoir échoué à se qualifier au tour suivant de la Ligue des Champions ces deux dernières saisons, le Barça a l’occasion de confirmer son retour en 8e de finale de la compétition dès ce mardi. Avec 9 points pris sur 9 possibles, les hommes de Xavi Hernandez font un parcours élogieux en C1 cette saison. Une victoire face au Shakhtar ce mardi leur assurerait la qualification en phase à élimination directe.

Horaire et lieu de match

Shakhtar – Barcelone

4e journée de Ligue des Champions

Lieu : Volksparkstadion

À 18h45 française

Les compos probables

Shakhtar : Riznyk; Konoplya, Bondar, Matvienko, Rakitskyi; Stepanenko, Bondarenko; Kryskiv, Sudakov, Zubkov; Sikan

Barcelone : Ter Stegen; Araujo, Kounde, Christensen; Cancelo, Gavi, Gundogan, Balde; Raphinha, Lewandowski, Felix

Sur quelle chaîne suivre le match Shakhtar – Barcelone

La rencontre entre le Shakhtar Donetsk et le FC Barcelone sera à suivre ce mardi 07 novembre 2023 à partir de 18h simultanément sur Cana+ et beIN Sports. Il vous sera aussi possible de visionner le match en streaming sur la plateforme dédiée aux groupes, My Canal et beIN Connect.