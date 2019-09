Séville renversé à Eibar (2-3)

Après leur défaite contre le Real le week-end dernier, Séville a de nouveau chuté, ce jeudi face à Eibar.

Ce jeudi, sur le terrain d' , Séville avait la possibilité de remonter à la deuxième place de la et revenir dans le sillage du Real, qui l'avait battu dimanche à Sanchez Pizjuan. Pari manqué. Alors qu'ils menaient par deux buts d'écart, les Andalous ont concédé un piteux revers.

Jusqu'à la 65e minute, et grâce à des réalisations d'Ocampos (11e) et d'Oliver Torres (33e), les Sévillans menaient donc par deux buts d'écart, mais ils n'ont pas su préserver cet avantage et se sont effondrés tel un seul homme. En l'espace de dix-sept minutes, ils ont concédé trois buts.

Orellana, sur pénalty à la 65e minute, puis Pedro Leon 77e ont amorcé le reveil des locaux. Puis, sur un superbe coup franc, José Angel Cote a porté le score à 3-2. Le portier tchèque Vaclik a mal fermé l'angle du premier poteau, et s'est fait tromper comme un débutant. Au grand désarroi de Julen Lopetegui, fou de rage devant son banc.

L'ancien entraîneur du Real a cependant sa part de responsabilité dans ce deuxième revers en l'espace de trois jours. Son équipe a fait preuve d'une sérieuse fragilité mentale face à un adversaire qui était pourtant en très mauvaise posture et qui n'avait pas encore signé le moindre succès cette saison.