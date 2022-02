Séville : Monchi explique sa méthode avec Martial

Le directeur sportif de Séville, Monchi, a déclaré qu'il travaillait sur le moral de l'attaquant prêté par Manchester United, Anthony Martial.

L'attaquant tricolore a éprouvé des difficultés lors de ses débuts lors d'un match nul et vierge à Osasuna, mais il s'est beaucoup amélioré à l’occasion de son premier match joué à domicile vendredi dernier (contre Elche, 2-0), avec notamment ne passe décisive offerte.

Monchi veut redonner confiance à Martial

Monchi affirme qu'il est très satisfait par ce que montre l’ancien monégasque jusqu’à présent. « Depuis deux semaines qu'il est ici, ce que je vois, c'est du bonheur", a déclaré Monchi au Times. Quand un joueur a les qualités techniques, tactiques, physiques, ce que vous devez faire, c'est toucher l’endroit parfait pour que ces qualités réapparaissent ».

« Et nous pensons que nous sommes capables de trouver cet endroit. Peut-être que cela pourrait signifier plus d'affection, plus de soutien, plus de confiance ; lui parler davantage, pour que sa famille se sente installée, pour qu'il se sente important. Il n'y a pas un modèle unique pour chaque joueur - chacun a ses besoins », a-t-il ajouté.

Pour rappel, Martial a rejoint Séville en janvier dernier dans le cadre d’un prêt de six mois. A la fin de la saison, il est censé retourner à Manchester à moins que le club espagnol ne l’enrôle définitivement. Le joueur a accepté le challenge que lui proposaient les Andalous alors qu’il avait aussi des contacts avec la Juventus et le Barça.