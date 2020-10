Séville - Jules Koundé ne s'en cache pas, il vise l'Équipe de France A

Encore très à son aise mercredi soir face au Stade Rennais (1-0), le Français séduit de plus en plus d'observateurs. Prochaine étape : l'EDF.

Jules Koundé n’en finit plus d’impressionner. Arrivé au en 2019 en provenance des Girondins de , le défenseur central poursuit parfaitement sa progression en Andalousie. Encore très à son aise mercredi soir face au Stade Rennais en Ligue des Champions (1-0), le Français séduit de plus en plus d'observateurs.

"Je pense que je peux améliorer plein d’aspects de mon jeu"

Invité à évoquer sa progression au micro de RMC Sport après la rencontre, le natif de Paris a livré un discours plein d'humilité. "Je pense que c’est le travail, c’est aussi l’expérience de jouer des gros matchs ici, et d’en jouer beaucoup. Je suis toujours concentré sur ma progression, je pense que je peux améliorer plein d’aspects de mon jeu encore, mais je suis content de mon match aujourd’hui", a ainsi expliqué l'international Espoirs, qui vise désormais une place dans le groupe de Didier Deschamps.

L1/L2 - Malgré le confinement, les compétitions professionnelles peuvent continuer​

Plus d'équipes

"Bien sûr que c’est présent dans mon esprit, je fais tout pour avoir l’opportunité, la chance, d’évoluer avec les A. Je sais qu'il y a du monde (en défense centrale), mais je me contente de donner mon maximum au quotidien avec Séville et les Espoirs. Et puis si ça doit venir, ça viendra", a ainsi ajouté le joueur du FC Séville. En maintenant ce niveau de performance lors des prochains mois, force est de constater que sa chance pourrait arriver plus vite que prévu. Et cela tombe bien, l'Euro 2021 se profile l'été prochain...