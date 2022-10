Ses sacrifices pour le PSG, ses objectifs pour la saison, le Brésil… Neymar dit tout

La star brésilienne Neymar s’est confiée dans un long entretien au site du club, évoquant les sujets qui le concernent.

A l’instar de son compère Lionel Messi, Neymar réalise un début de saison très satisfaisant avec le PSG. Le Brésilien est redevenu ce joueur qui brille tant sur les terrains, et en dégageant beaucoup de facilité dans ce qu’il entreprend. Une métamorphose qui lui a redonné le sourire et aussi la joie de jouer.

« Il n’y a pas de nouveau Neymar »

Dans un entretien au PSG.fr, « Ney » a évoqué les raisons de ce rebond. Il ne pense pas avoir changé quoi que ce soit à son jeu. « Je ne pense pas qu’il y ait un nouveau Neymar. Je pense que les choses se sont simplement mises en place, a-t-il déclaré. Un très bon début de saison, comme quand je suis arrivé, en plus des deux, trois premières saisons. Donc, je suis très heureux. Je suis heureux d’avoir bien commencé la saison, avec des buts, des passes décisives, en aidant l’équipe du mieux que je peux, en espérant faire une grande saison et continuer comme ça jusqu’à la fin ».

Neymar se dit un joueur « plus complet »

Même s’il ne s’en vante pas, l’ancien Barcelonais apparait désormais comme un joueur plus soucieux du collectif. On le voit de plus en plus décrocher et aider sa défense. Un travail qu’il est content d’accomplir. « Evidemment, je ne suis pas un défenseur extraordinaire, mais j’essaye d’aider mes coéquipiers du mieux que je peux. Aujourd’hui, je sens que je suis un joueur complet. Je peux défendre, je peux attaquer, je peux marquer et je peux faire marquer. Je suis beaucoup plus complet qu’avant ».

« En Ligue des Champions, il faut savoir souffrir »

Le PSG n’a toujours pas perdu cette saison. L’équipe francilienne est bien partie pour réaliser une grande campagne. La Ligue des Champions demeure son grand objectif. Parviendra-t-elle enfin à rajouter ce titre à son palmarès ? La réponse de Neymar : « La Ligue des champions, c'est une compétition très difficile. Nous savons qu'il y a de grands joueurs, de grandes équipes et qu'il y a des moments dans les matches où il faut souffrir. Donc, pour gagner, une équipe doit savoir souffrir, apprendre à souffrir, souffrir de manière à ne pas encaisser de but, à ne pas donner d'espace à l'adversaire. Mais je pense que c’est quelque chose de normal de souffrir pendant un match, dans une compétition de si haut niveau. C'est donc une bonne chose que ça se produise maintenant, car c’est comme ça que nous nous préparons pour les phases finales. »

Neymar fait une promesse aux fans du PSG

Enfin, le numéro 10 parisien s’est aussi exprimé sur ses ambitions avec l’équipe brésilienne : « Je suis très heureux d'avoir bien commencé ma saison, que ce soit avec le Paris Saint-Germain ou avec la sélection brésilienne. C'est un objectif cette année de gagner avec les deux équipes, de tout gagner avec Paris et avec le Brésil. Nous avons une Coupe du monde à venir et nous savons combien c’est une compétition difficile. Mais j’ai ce grand rêve de la gagner. Comme la Champions League qui sera bientôt à Paris, j’en suis sûr ».