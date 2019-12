Serie A - Une campagne contre le racisme... avec des têtes de singes

Pour lancer sa campagne contre le racisme, la Serie A a fait appel à l'artiste Simone Fugazzotto, lequel a présenté un triptyque de tête de singes.

La dernière initiative de la dans la lutte pour l'éradication du racisme dans le football italien a suscité la controverse après que la ligue a choisi d'exposer des œuvres d'art représentant trois singes.

L'artiste, Simone Fugazzotto, est célèbre pour ses représentations métaphoriques des singes en tant qu'êtres humains et a expliqué que son intention était de "retourner le concept contre les racistes", soulignant que tous les humains sont issus des singes.

La décision de la ligue d'installer les peintures de manière permanente à son siège n'a pas été très bien accueillie, alors que des joueurs comme Romelu Lukaku, Mario Balotelli ou Kalidou Koulibaly ont déjà été la cible de cris de singes de la part de fans racistes depuis le début de la saison.

De nombreux supporters qui n'étaient pas au courant de l'histoire de l'artiste ont été choqués, mais le directeur général de la , Luigi De Siervo, a clairement indiqué lors du sommet de lundi que les travaux font partie d'une approche en trois volets pour combattre l'intolérance dans ce jeu.

"Les peintures de Simone reflètent pleinement les valeurs du fair-play et de la tolérance, et resteront donc dans notre siège social, a expliqué De Siervo. La Ligue s'oppose fermement à toute forme de préjugé.

"Nous sommes conscients que le racisme est un problème endémique et très complexe, c'est pourquoi nous le combattons sur trois fronts : culturel, à travers des œuvres d'art comme les peintures de Simone, sportif à travers une série d'initiatives et de joueurs et clubs, mais aussi répressif, grâce à la collaboration avec la police.

"En agissant sur ces trois niveaux, nous sommes sûrs de pouvoir gagner le match le plus important contre ce fléau qui ruine le plus beau sport du monde."

L'artiste lui-même est allé dans les moindres détails sur la motivation de son travail, déclarant précédemment sur Instagram : "L'idée de cette campagne vient de loin. C'était le 26 décembre et j'étais au stade pour voir Inter vs , un match incroyable qui s'est décidé à la dernière minute par mon frère Lautaro Martinez.

"J'ai entendu - et certainement pas pour la première fois - des insultes et des bruits de singe visant le grand joueur Kalidou Koulibaly. J'étais tellement en colère, mais j'ai eu une idée presque comme une conséquence : pourquoi ne pas arrêter de censurer le mot singe dans le football et inverser le concept et dire qu'à la fin, nous sommes tous des singes ?

"Parce que si nous sommes des êtres humains, des singes, des âmes réincarnées, de l'énergie ou des aliens, qui s'en soucie, l'important est d'entendre un concept d'égalité et de fraternité."

Lors de l'inauguration à l'Assembly Hall de la Serie A, il a ajouté : "Pour un artiste, il n'y a rien de plus important que d'essayer de changer les perceptions des gens à travers leur travail. Avec ce trio de peintures, j'ai essayé de montrer que nous sommes tous des créatures complexes et fascinantes, qui peuvent être tristes ou heureuses, catholiques, musulmanes ou bouddhistes, mais en fin de compte, ce qui décide qui nous sommes n'est pas la couleur de notre peau.

"Je ne peins que des singes comme métaphore de l'être humain. Nous tournons le dos aux racistes, car nous sommes tous des singes à l'origine. J'ai peint un singe occidental, un singe asiatique et un singe noir."