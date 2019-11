Serie A - Pastore revient sur son passage au PSG et son choix de rejoindre la Roma

Le meneur de jeu argentin a porté les couleurs parisiennes pendant sept saisons avant de rejoindre l'AS Rome à l'été 2018.

Dans une longue interview accordée au site officiel de l'AS Rome, Javier Pastore a évoqué de nombreux sujets parmi lesquels ses idoles d'enfance. "Quand j'étais jeune, c'était Batistuta, sans aucun doute, a-t-il révélé. Il jouait avec l'équipe nationale et marquait beaucoup de buts en également. Tout le monde parlait de lui. Quand j'ai grandi, [Juan Roman] Riquelme était aussi mon idole. C'était une référence pour moi, en tant que numéro 10."

Mais l'Argentin, qui a retrouvé la à l'été 2018 en s'engageant avec la Roma, est surtout revenu sur son passage de sept saisons au PSG, lui qui fut la première star du projet QSI. "C'était une superbe expérience, a-t-il affirmé. Beaucoup de choses se sont passées durant ces sept années.

"J'ai vu le club grandir en même temps que moi. Ils ont tout amélioré. Je suis heureux d'avoir fait partie de tous ces changements. Quand je l'ai rejoint, le PSG n'était pas le club qu'il est maintenant. Je suis content d'avoir pris part à cela."

"La Roma était la meilleure option"

"Nous avons gagné beaucoup de titres et j'ai fait bonne impression auprès des supporters et des gens en . Ils ont de bons souvenirs de moi et c'est la chose la plus importante", a-t-il confié avant d'affirmer avoir eu besoin d'aller voir ailleurs notamment après les arrivées de Neymar et Kylian Mbappé dans le secteur offensif des Rouge et Bleu.

"La Roma ? C'était évidemment une vraie opportunité pour moi. Je voulais changer de club pour pouvoir à nouveau me sentir un joueur important, avoir de nouveau le rôle que j'avais un peu perdu au PSG. La Roma était la meilleure option, nous parlons d'une belle ville, ma femme et moi l'adorons."

Pas toujours titulaire la saison dernière, El Flaco a disputé dix rencontres toutes compétitions confondues depuis le début de la saison avec la Louve, dont six comme titulaire. Il a délivré deux passes décisives.