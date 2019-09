AS Rome - Javier Pastore : "Mon style de jeu, soit tu l'aimes, soit tu le détestes"

Dans un entretien à France Football, le milieu offensif argentin passé par le PSG est revenu sur sa personnalité à part sur les terrains.

À l'AS Rome depuis un an, Javier Pastore tente de retrouver de la régularité en espérant que les blessures ne le rattrapent pas. Dans une interview accordée à France Football, le milieu offensif argentin est revenu sur sa carrière et sa vision du football.

L'ancien joueur du justifie son état d'esprit en estimant qu'il évolue comme un numéro 10 à l'ancienne. "J'ai vu des matches de ces temps-là. Le jeu était beaucoup plus lent, il y avait moins de travail sur la tactique à certains moments des rencontres."

Javier Pastore regrette d'ailleurs cette époque où la technique comptait plus que les capacités physiques. "On voyait plus la qualité technique des joueurs. C'était le plus important et pas forcément leur physique ou le nombre de kilomètres qu'ils ont couru."

"Quand tout se passe bien, tout peut aller très vite"

"Mon style de jeu, soit tu l'aimes, soit tu le détestes. C'est comme ça. Et quand je ne me sens pas bien physiquement ou que je ne fais pas un bon match, c'est plus facile de me pointer du doigt et de m'insulter. Ça se voit direct, je ne peux pas me cacher. À l'inverse, quand tout se passe bien, tout peut aller très vite. Je peux passer du pire joueur au meilleur en quelques instants."