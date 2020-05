Serie A - Mihajlovic : "Ibrahimovic ne restera pas à Milan"

Mihajlovic sur l'avenir d'Ibrahimovic : "Il ne restera pas à Milan, la question est de savoir s'il viendra chez nous à Bologne ou s'il ira en Suède".

Sans grande surprise, Zlatan Ibrahimovic ne jouera plus pour l' la saison prochaine.



L'attaquant suédois devra donc prendre une nouvelle décision concernant son avenir, comme cela s'est produit en janvier dernier.

Sinisa Mihajlovic a publié des propos très intéressants sur l'avenir de Zlatan Ibrahimovic, dans le programme serbe "Veče sa Ivanom Ivanovićem".

"Ibrahimovic m'a appelé il y a quelques jours, il décidera quoi faire cet été. Il ne jouera plus à Milan. La vraie question est maintenant de savoir s'il viendra chez nous à ou s'il reviendra en ", a ainsi déclaré l'ancien entraîneur du club italien.

Le Suédois avait déjà été proche de Bologne juste avant de signer pour Milan en janvier dernier. Pour rappel, Ibra et Mihajovic sont liés par une excellente relation et selon Il Corriere dello Sport', un contrat serait déjà prêt avec un salaire de 1,8 million d'euros, plus des bonus, proches de 2,5 millions.

Mihajlovic a en tout cas la certitude qu'Ibrahimovic ne jouera plus pour Milan. Un retour en Suède, à Hammarby, ne serait pas non plus à exclure.