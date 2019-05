Serie A - Luciano Spalletti n'est plus l'entraîneur de l'Inter Milan

Les Nerazzurri viennent d'annoncer la fin de Luciano Spalletti à la tête de leur équipe. Antonio Conte est fortement pressenti pour le remplacer.

Après deux années sur le banc de l' , Luciano Spalletti quitte ses fonctions à la tête des Nerazzurri. Le club lombard vient d'annoncer officiellement que l'entraîneur de 60 ans s'en allait après avoir qualifié l'équipe en pour la saison prochaine, grâce à la quatrième place décrochée en .

Par un bref communiqué sur Twitter ce jeudi, les dirigeants de l'Inter ont fait savoir que Luciano Spalletti ne poursuivrait pas l'aventure pour une troisième saison de suite. "Le FC Inter Milan annonce que Luciano Spalletti n’assume plus le rôle d’entraîneur de l'équipe première. Le club remercie le technicien pour le travail effectué et pour le chemin parcouru ensemble."

Désormais, tous les regards se tournent vers Antonio Conte. Depuis plusieurs jours, les médias italiens sont unanimes à propos de l'ancien sélectionneur de la Nazionale qui devrait succéder à Spalletti et retrouver un poste, un an après son limogeage de .

Le mercato devrait aussi s'annoncer intense du côté de l'Inter puisque le probable futur entraîneur voudrait recruter Romelu Lukaku ( ) et Victor Moses (Chelsea). Dans un autre sens, il ne compterait pas sur Mauro Icardi.