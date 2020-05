Serie A - Les clubs votent en faveur d'une poursuite du championnat

Malgré les informations selon lesquelles certains clubs italiens souhaitaient mettre fin à la saison actuelle, un consensus a été trouvé ce vendredi.

Les 20 clubs de la Serie A italienne ont voté pour reprendre la saison 2019-2020 dès que possible.

Il a été signalé que certains clubs étaient contre le redémarrage de la saison, l' ayant été l'un des pays les plus touchés d'Europe par le coronavirus, mais un accord a maintenant été conclu entre les équipes et la fédération italienne de football (FIGC).

La nouvelle a été confirmée lors d'une conférence téléphonique ce vendredi, mais cela dépendra de si le gouvernement italien autorise le redémarrage du football.

Le président de la , Paolo Dal Pino, a déclaré : "Bien sûr, nous voulons jouer au football, ce serait contre nature de dire le contraire. Ceux qui ont une profession aimeraient toujours continuer à le faire, si cela est possible tout en respectant les normes de santé et protocoles.

"Nous respecterons strictement les conseils du gouvernement, comme nous l'avons toujours fait. Ils peuvent être sûrs de notre esprit constructif et collaboratif et que mon harmonie avec [le président de la FIGC Gabriele] Gravina est absolue".

Le président de la , Andrea Agnelli, a également réaffirmé la volonté de son club de terminer le championnat sous sa forme régulière si possible.

Selon Tuttosport, il a déclaré : "Vous savez que je préfère le silence, cela a peut-être alimenté des interprétations incorrectes de la volonté de la Juventus. Eh bien, je réitère fermement que la Juventus a la ferme volonté de terminer la saison 2019-2020. Début de l'entraînement le 18 mai et les matches en juin, il y aura des moyens et du temps pour terminer les saisons tout en respectant les indications de l'UEFA."

Le Premier ministre italien Giuseppe Conte avait précédemment annoncé que les équipes sportives professionnelles pourraient reprendre l'entraînement le 18 mai.

Un autre moment clé dans le retour de la intervient dimanche, lorsque la FIGC rencontrera le comité technique scientifique du gouvernement pour discuter du protocole médical nécessaire pour redémarrer la saison, après le rejet des directives précédentes présentées par la ligue.

Les tentatives de redémarrage de la Serie A interviennent alors que d'autres ligues européennes majeures ont été abandonnées en raison du coronavirus, les interventions des gouvernements signifiant que le redémarrage des saisons en cours est malheureusement devenu impossible.

La Ligue 1 et l'Eredivisie ont toutes deux mis fin à leurs saisons après l'interdiction du football et d'autres grands rassemblements jusqu'en septembre, tandis que les espoirs d'une reprise ce mois-ci en ont été retardés par des conseils officiels de santé.

Gravina a toutefois déclaré qu'il n'annulerait jamais la saison de Serie A car "ce serait la mort du football italien".

Il a déclaré : "Je protège les intérêts de tout le monde donc, je le répète, je refuse de signer un arrêt total, sauf s'il existe des conditions objectives concernant la santé de toutes les personnes impliquées, mais quelqu'un doit me le dire clairement et m'empêcher d'avancer. Avec un arrêt total, le système perdrait 700 à 800 millions d'euros. Si nous devions jouer à huis clos, les pertes seraient de 300 millions d'euros, et si nous redémarrions avec des ventilateurs, les pertes s'élèveraient à 100-150 millions d'euros. Nous avons de fortes responsabilités contractuelles vis-à-vis des partenaires et institutions internationaux, tels que l'UEFA et la FIFA."