Serie A - Le match Atalanta-Fiorentina arrêté pour insultes racistes

Juste avant la demi-heure de jeu d'Atalanta-Fiorentina, le Brésilien Dalbert a été victime d'insultes racistes et l'arbitre a arrêté le match.

Nouvel épisode de racisme ce dimanche en . Après les matches entre et l'Inter ou entre Vérone et l' , l'histoire s'est cette fois-ci répétée à , où la rencontre entre l' et la a été arrêté par l'arbitre de la rencontre, M. Orsato.

Cette fois, la cible des insultes était le latéral brésilien Dalbert. L'ancien joueur de l'OGC Nice s'est plaint juste avant la demi-heure de jeu, rapportant l'incident au directeur du jeu, qui a interrompu le match alors que le score était de 1-0 pour les visiteurs grâce à un but de Chiesa.

M. Orsato a demandé au speaker du stade d'intervenir pour demander aux supporters présents en tribunes de cesser leurs chants, ce qui a conduit à plusieurs minutes d'interruption.

Le match a finalement repris, mais il reste à savoir quelles conséquences cet incident aura pour les locaux.