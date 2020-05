Serie A - La Juventus a rappelé les joueurs partis à l'étranger pour préparer la reprise

Les clubs italiens sont désormais autorisés à reprendre l'entraînement de manière individuelle, avant une reprise collective prévue pour le 18 mai.

La a demandé à tous ses joueurs qui sont actuellement à l'étranger de revenir en alors que les clubs de intensifient leurs plans pour reprendre l'entraînement dans un contexte de pandémie de coronavirus.

Les équipes de football italiennes ont reçu l'autorisation de reprendre l'entraînement à partir de ce lundi, après que le gouvernement ait proposé d'assouplir les restrictions pour les sports d'équipe.

Ces devaient initialement attendre deux semaines supplémentaires avant que les centres d'entraînement ne rouvrent, mais le gouvernement a donné son feu vert pour que les athlètes puissent revenir le 4 mai. Un certain nombre de clubs, dont la Roma, , et l' , ont déjà déclaré leur intention de reprendre l'entraînement, la Juve les rejoignant désormais.

Les joueurs des Bianconeri qui reviennent de l'étranger devront passer 14 jours en isolement avant de pouvoir commencer leur entraînement.

Ceux qui sont déjà en Italie pourront reprendre l'entraînement mardi ou mercredi de cette semaine, mais ils seront limités à des séances individuelles dans un premier temps, l'entraînement de l'équipe complète devant commencer à partir du 18 mai.

Gonzalo Higuain, Cristiano Ronaldo, Sami Khedira, Wojciech Szczesny et Douglas Costa sont parmi les joueurs qui ont reçu l'autorisation de retourner dans leur pays d'origine et d'être avec leur famille pendant l'épidémie. La , comme toutes les ligues majeures en Europe, a été suspendue depuis mars en raison de la crise du Covid-19, qui a tué plus de 244 500 personnes dans le monde.

Des doutes ont été émis quant à l'achèvement de la saison 2019-20 étant donné l'ampleur de la crise sanitaire - et le ministre des Sports, Vincenzo Spadafora, a rappelé ce dimanche que rien n'était pour le moment acquis -, bien que le report de l' par l'UEFA ait donné aux ligues européennes le temps de terminer leurs saisons au cours de l'été.

Malgré ce délai supplémentaire, les championnats de , de ou des ont été clôturés, alors que leurs homologues d' , d'Italie, d' et d' étudient la possibilité de revenir dans les prochaines semaines.

Les 20 clubs de Serie A ont voté en faveur de la reprise du championnat lors d'une réunion d'urgence vendredi, bien que cela dépende de l'approbation du gouvernement. Le président de la Fédération italienne de football (FIGC), Gabriele Gravina, a mis en garde contre une fin prématurée de la saison, affirmant que ce serait la "mort du football italien".

Au moment du report, la Juventus, championne en titre, avait un point d'avance sur la après 26 matches.