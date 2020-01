Serie A - Hakan Calhanoglu : "Milan revit grâce à Zlatan"

Le milieu de terrain de l'AC Milan a dit tout le bien qu'il pensait de l'arrivée du Suédois chez les pensionnaires de San Siro. Enthousiasmé !

À Milan, la deuxième partie de saison porte un nom : Zlatan Ibrahimovic. De retour à l' à l'âge de 38 ans et après des aventures du côté du , de et des , l'attaquant ne laisse pas insensible. Mieux, le Suédois n'a eu besoin que de deux rencontres (dont une titularisation) pour faire trembler les filets et se remettre définitivement les supporters milanais dans la poche.

Resté muet ce dimanche face à l' (3-2), Zlatan Ibrahimovic n'en reste pas moins un leader respecté voué à apporter énormément à l'équipe entraînée par Stefano Pioli. C'est en tout cas ce qu'a déclaré le milieu de terrain Hakan Calhanoglu, ravi de son arrivée cet hiver.

"Depuis qu’il est là, l’ambiance s’est améliorée​"

"Nous avions vraiment besoin d’un leader comme lui. Sa seule présence est bonne pour l’équipe. Il est en pleine forme et entraîné. Zlatan fait toujours peur aux adversaires, même à 38 ans", s'est félicité le Turc, dans un entretien accordé à Sport Bild, avant de développer.

"Lorsque Zlatan a joué à San Siro pour la première fois (contre la , 0-0), les fans sont devenus fous de joie. Le stade était soudainement très bruyant. Récemment, c’était plutôt calme dans les tribunes. Depuis qu’il est là, l’ambiance s’est améliorée. Milan revit grâce à Zlatan. Et pour moi, ce grand club est devenu encore plus attractif grâce à Ibrahimovic", a ensuite expliqué le joueur de 25 ans. C'est donc ça, faire l'unanimité ?