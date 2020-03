Serie A - Balotelli en colère contre le maintien des rencontres

L'attaquant de Brescia n'a pas apprécié que les matches de championnat soient maintenus en pleine épidémie de coronavirus.

Alors qu'un certain nombre de joueurs souhaitent voir les matches reportés en en pleine épidémie de coronavirus, Mario Balotelli n'a pas manqué de donner son avis sur la question, estimant que la santé des joueurs prenait le pas sur le reste des enjeux.

Le pays compte plus de 5000 cas et 233 décès depuis le début de l'épidémie, qui frappe en particulier la Lombardie. Damiano Tommasi, président de l'AIC, a lancé un appel à ce que les matches cessent ce dimanche.

"Je suis d'accord avec vous à 100%, a pour sa part posté Balotelli. L'argent ne vaut pas notre santé, nous devons nous réveiller. Ne m'écrivez pas des bêtises comme ça : 'Mais tu es protégé ! Quelle différence cela fait-il que tu joues ou non ? Il ne t'arrive rien derrière des portes fermées ! N'enlève pas le seul plaisir que les gens ont le week-end dans les zones rouges !'

"J'AIME LE FOOTBALL PLUS QUE VOUS... mais jouer veut dire voyager en bus, en train, en avion, dormir dans un hôtel, dans tous les cas entrer en contact avec d'autres personnes en dehors de notre environnement de travail.

"Je ne vois déjà plus mes enfants à cause de ce maudit coronavirus, car comme vous le savez, ils ne vivent pas en Lombardie, donc c'est déjà exaspérant et triste. Je ne veux certainement pas que ma mère, que je vois et avec qui je mange presque tous les jours, attrape quoi que ce soit de moi. Elle n'a pas le même âge que moi et, bien que j'aime le football (auquel je dois tout), je ne veux pas qu'elle tombe malade !

"Pourquoi le ferais-je ? Pour divertir quelqu'un d'autre ? Ou pour les empêcher de perdre de l'argent ? Ne soyez pas ridicules ! REMETTEZ-VOUS, ON EN A ASSEZ MAINTENANT. Les gars, vous ne pouvez pas plaisanter avec la santé."

Un message explicite alors que les rencontres reportées de la semaine dernière se tiennent ce dimanche à huis-clos. La journée prévue ce week-end a quant à elle été repoussée d'une semaine et toutes les rencontres se dérouleront à huis-clos au moins jusqu'au 3 avril prochain.