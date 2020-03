Coronavirus - La Serie A vers une suspension ?

Alors que les rencontres du jour se déroulent à huis clos, l'AIC est prête à déclencher une grève pour permettre la suspension de la Serie A.

Après une matinée de chaos, les six rencontres de prévues ce dimanche auront bien lieu, à huis clos. Néanmoins, au delà de ce week-end, c'est la poursuite globale du championnat italie qui est désormais mise en doute, comme jamais auparavant. La FIGC a en effet convoqué un conseil extraordinaire pour mardi.

Les joueurs peu enclins à jouer dans ces conditions

"Vu la demande du ministre des Sports, Vincenzo Spadafora (...) Le président de la FIGC, Gabriele Gravina, a convoqué un Conseil fédéral extraordinaire pour mardi 10 mars",

a expliqué l'instance ce dimanche, via un communiqué officiel. Lors de ce conseil, la suspension totale du championnat pourrait être évoquée.

De plus, la volonté des joueurs doit être prise en considération. Le président de l'AIC, Damiano Tommasi, a déjà déclaré samedi soir qu'il souhaitait suspendre le championnat, ou plutôt être en faveur de cette hypothèse. Il est également prêt à tout mettre en œuvre, dont une grève, pour arrêter la . La position des joueurs est de plus en plus claire, et inclinée vers cette hypothèse... Autant dire que les prochains jours pourraient être décisifs, en .