Sergio Ramos se fait recaler par son ancien club

Sans club depuis la fin de son contrat avec le PSG, Sergio Ramos ne retournera pas au Séville FC.

Après deux saisons mitigées au Paris Saint-Germain, Sergio Ramos est désormais libre de tout contrat depuis la fin de son bail avec le club de la capitale. Mais à 37 ans, l'international espagnol a prouvé sur sa dernière saison qu'il avait encore les jambes pour jouer au moins une saison supplémentaire, et cherche donc un nouveau challenge. L'Inter Miami de Lionel Messi pourrait être une option, d'autant qu'une porte vient de se refermer brusquement devant l'ancien joueur du Real Madrid.

Un retour à Séville impossible pour Ramos

Il s'agit tout simplement de son club formateur le Séville FC. Formé en Andalousie avant de rejoindre les Merengues en 2005, le champion du monde 2010 s'imaginait bien finir sa carrière là où tout a commencé. Mais ce lundi, le vice-président du club José Maria del Nido Carrasco a jeté un gros coup de froid sur ce dossier en annonçant que Séville n'était pas intéressé par un retour du défenseur. "Aujourd"hui, Sergio Ramos n'est pas une option pour le Séville FC. Il est un joueur magnifique qui sort de notre centre de formation mais il n'y a rien entre lui et Séville", a-t-il confié au micro de Marca pendant le gala de la Liga ce lundi.

Depuis quelques jours, Marca indique que l'Inter Miami pourrait donc être la destination la plus probable pour l'Espagnol, mais le salary cap pourrait poser problème. Les clubs de MLS ne sont en effet autorisés à ne payer que trois joueurs au-dessus d'un certain seuil, avec les arrivées probables de Jordi Alba et Sergio Busquets en plus de Messi, il parait difficile d'imaginer que l'un de ces quatre joueurs accepte de réduire considérablement ses émoluments.