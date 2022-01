Sergio Ramos, Pochettino et les réactions après PSG - Reims (4-0)

Même si la mise en route a été poussive, Paris n’a pas fait dans la demi-mesure dimanche soir à l’occasion de son duel contre Reims. L’équipe de la capitale a survolé les débats et l’a emporté 4-0. Sergio Ramos a grandement participé à ce succès. L’Espagnol a même marqué un but et il s’en est félicité au coup de sifflet final. Son coach, Mauricio Pochettino, était également content pour lui.

Sergio Ramos (défenseur du PSG sur Amazon Prime) : "Je suis très content pour cette victoire et pour mon premier but avec cette équipe. Je suis content d'avoir joué 90 minutes. J'aime avoir l'appui du public. C'est bien d'avoir pris les 3 points. C'est mon premier but avec le PSG et j'espère qu'il y en aura plein d'autres. C'est important d'accumuler les habitudes et la routine. Ça fait trois semaines que j'ai repris avec le groupe et je prends le rythme. L'important, c'est de progresser physiquement jour après jour et de montrer la meilleure version de moi-même à l'équipe. Avec toutes les échéances à venir, c'est le meilleur moment pour montrer ma belle forme et surtout c'est important de pouvoir revenir à mon meilleur pour moi. Je suis très content car j'ai été longtemps hors des pelouses, qui sont ma maison. Je me sens très heureux. Concernant la ville de Paris, je me sens mieux aujourd'hui car j'avais passé beaucoup de temps à Madrid avant. C'était dur au début mais maintenant, je me sens un peu mieux. On a des choses importantes à jouer, avec le championnat, la coupe et la Ligue des Champions. On doit continuer et suivre cette voie avec le groupe. Il y a l'importance de la Ligue des Champions mais on travaille avec des grands joueurs. On sait qu'on doit donner la meilleure version de nous-mêmes et continuer à progresser. On va continuer à gagner et surtout poursuivre le travail jour après jour afin de s'améliorer petit à petit".

Mauricio Pochettino (entraineur du PSG sur Amazon Prime) : « On n’a pas joué comme on voulait le faire en première. Ensuite, on a fait beaucoup d’erreurs. Reims a eu pas mal de situations. En 2e, on a mieux joué. Avec plus de pression et de présence. On a trouvé des espaces. On a marqué, et continuer à aller de l’avant. Le Real ? On doit aller étape par étape et match après match. Beaucoup de choses peuvent arriver avant le Real. On n’a pas eu beaucoup de temps pour travailler mai dès qu’on peut tirer avantage d’une situation on le fait. Sergio Ramos ? Je suis content pour lui. C’est important pour lui de finir un match. En plus, avec son but, il a validé tout ça. On lui a demandé et il a dit qu’il pouvait finir. On va encore travailler sa forme physique. Qui de Kimpembe ou de Ramos sera aligné contre le Real ? Le plus important c’est que tous les joueurs soient disponibles au maximum pour avoir le choix. Tanguy Ndombélé ? Je ne parle pas des joueurs des autres clubs. Mais tout est ouvert pour progresser. Il reste une semaine ».

Danilo Pereira (milieu de terrain du PSG sur Amazon Prime) : « En 1e mi-temps, on n’a pas bien joué. On a été lents dans la circulation. En 2e, on a changé un peu. On a eu un peu plus de possession. Mon but ? Ça fait plaisir, c’est mon deuxième cette saison. Je suis heureux ».

Yunis Abelhamid (défenseur de Reims sur Amazon Prime) : « On a commencé le match avec de bonnes intentions. On a fait une bonne 1e mi-temps et on aurait pu marquer. On prend le but juste avant la pause et après il y a eu les petites erreurs qu’on a payé cash. On a été trop attentistes au lieu de réagir et on se fait punir par des joueuses de qualité. Un peu de frustration, car on espérait prendre des points. Il va falloir retenir les bonnes choses pour les prochains matches ».