Sergio Ramos et Riyad Mahrez dans la même équipe ?

Sergio Ramos et Riyad Mahrez pourraient évoluer sous les mêmes couleurs à partir de cet été.

Sergio Ramos est aujourd’hui sans club après la fin de son contrat avec le PSG. Le chevronné arrière espagnol explore les différentes possibilités qu’il a pour la suite de sa carrière. L’une d’elles le mènerait dans le Golfe.

Al Ahli veut sa tête de gondole

Le champion du monde 2010 est en effet sollicité par un club saoudien. Le même club qui lorgne sur l’Algérien Riyad Mahrez, à savoir Al-Ahli de l’Arabie Saoudite. Les deux champions sont donc à même de se retrouver sous la même tunique.

Al Ahli est le club rival d’Al Ittihad, celui avec lequel vent de s’engager avec Karim Benzema. Promu en Saudi Pro League, il voudrait aussi avoir sa tête de gondole.

Ramos et Mahrez ne toucheraient cependant pas les mêmes salaires. Alors que l’on propose 50M€ par an au Fennec, l’Andalou, lui, ne dispose « que » d’une offre de 20 millions sur la table. Ça reste plus cependant que ce qu’il touchait à Paris lors des deux dernière saisons.

Mahrez n’a pas encore tranché

Cette différence peut s’expliquer par l’âge des deux intéressés, mais aussi par le fait que Mahrez soit plus difficile à convaincre. Le champion d’Afrique 2019 est en effet sous contrat avec Manchester City et il hésite à quitter le plus haut niveau européen. Selon certaines sources bien informées, sa décision devrait être prise après la finale de la Ligue des Champions. Un succès dans cette compétition pourrait avoir une influence sur sa décision.

Notons par ailleurs que Ramos a aussi des offres émanant d’Europe. Son ancien club de Séville voudrait bien le récupérer, histoire de boucler la boucle. L’expérimenté défenseur aurait aussi des propositions de quelques clubs italiens de seconde zone.