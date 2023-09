Sergio Ramos avec Benzema, c'est validé

Le club saoudien de Pro League Al-Ittihad aurait augmenté son intérêt pour l'ancien capitaine du Real Madrid, Sergio Ramos.

Selon Foot Mercato, Al-Ittihad souhaite ajouter un défenseur à ses rangs avant la fermeture de la fenêtre de transfert le 7 septembre et est prêt à s'intéresser à Ramos après avoir manqué le défenseur du Real Betis Luiz Felipe. Une telle opération permettrait à Ramos de retrouver son ancien coéquipier madrilène Karim Benzema, transféré des Blancos au début de l'été.

Ramos est un agent libre après avoir quitté le Paris Saint-Germain, mais il a d'autres options à considérer. Les clubs turcs de Besiktas et Galatasaray veulent également s'attacher les services du défenseur central. Ramos devra peut-être agir rapidement s'il souhaite rejoindre la Super Lig turque, car l'offre de Besiktas, d'une valeur de plus de 8 millions d'euros (9 millions de dollars/7 millions de livres sterling) par an, doit expirer lundi.

L'article continue ci-dessous

Al-Ittihad fera son retour en Pro League saoudienne le 14 septembre contre Al-Akhdoud.