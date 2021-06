Sergio Ramos au PSG, ça chauffe

Un nouvel indice laisse croire que l’arrivée de Sergio Ramos à Paris est imminente.

Il n’y a pas de fumée sans feu, a fortiori lorsque la fumée se fait de plus en plus visible. La venue de Sergio Ramos à Paris commence à se préciser vu que les derniers échos plaident fortement en faveur d’un deal.

Goal révélait il y a quelques jours que des contacts ont déjà été noués entre les deux parties, même s’il n’y a pas encore eu d’offre transmise. Et ce week-end, l’on apprend auprès du Foot Mercato que le chevronné arrière andalou serait en train de rechercher une maison dans la capitale française.

Ramos ne pense qu’à Paris

Ramos est libre de signer en faveur de l’équipe de son choix vu qu’il n’appartient plus au Real Madrid. Il a fait ses adieux aux Merengue le mois dernier à l’occasion d’une conférence de presse improvisée.

Depuis, le champion du monde 2010 a eu le temps de réfléchir quant à sa future destination. Et, il aurait donc jeté son dévolu sur la formation francilienne. Du côté du Parc des Princes il est certain d’évoluer dans une équipe compétitive, tout en bénéficiant de conditions salariales avantageuses. Et la direction en place ne compte pas lésiner sur ses moyens pour attirer cette grande star internationale.

En enrôlant Sergio Ramos, Paris frapperait assurément un très grand coup. Ça serait un autre message conséquent envoyé à la concurrence. Depuis l’entame du mercato, Paris se montre particulièrement actif. Il y a déjà eu le recrutement du Néerlandais Gigi Wijnaldum validé et celui du Marocain Achraf Hakimi devrait suivre rapidement d'après ce qui se dit dans la presse transalpine.