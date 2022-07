Sept noms potentiels pour le poste d’entraineur de l’OM

Marseille se trouve sans coach depuis le départ de Sampaoli. Voici une liste de coaches qui pourraient prétendre à la succession de l’Argentin.

Jorge Sampaoli a délaissé son tablier d’entraineur de l’OM. En raison d’un désaccord avec sa direction sur l’avancée du mercato, le coach argentin a laissé tout en plan en plein milieu de l’intersaison. Les vice-champions de France doivent maintenant se dépêcher de lui trouver un remplaçant.

Selon Pablo Longoria, le président, cette quête ne devrait durer qu’une poignée de jours. L’homme fort du club a aussi révélé avoir déjà une cible privilégiée en tête, sans en communiquer l’identité aux médias.

La chasse aux indices est ouverte et les spéculations vont déjà bon train concernant le futur coach des Olympiens. Ci-dessous, on vous propose une liste non exhaustive d’éventuels prétendants. Il y en a dont les noms sont sortis dans la presse et d’autres qui n’ont pas été évoqués mais qui s’imposent naturellement comme des candidats, car étant libres et/ou ayant l’expérience du championnat français.

Laurent Blanc

Le Cévénol est en quête d’un nouveau défi après la fin de son expérience Al-Rayyan. Malgré son passif au PSG, il émerge comme un prétendant sérieux, surtout qu’il connait le club pour y avoir évolué comme joueur à la fin du siècle dernier. L’ex-sélectionneur des Bleus a gagné un titre de champion par tous les clubs de Ligue 1 où il est passé. L’embaucher ne serait donc pas une mauvaise idée.

Thierry Henry

Son passage sur un banc de Ligue 1 n’a pas été une énorme réussie. On peut même parler d’un cuisant échec en ressassant les quelques mois passés à la tête de Monaco. Mais, l’intéressé promet d’avoir appris de cette première comme entraineur principal. Il est revenu avec une autre mentalité, et surtout très motivé. Lors de ses interventions comme consultant la saison dernière, il a impressionné par ses connaissances. A lui d’en tirer profit comme coach. Si tant est qu’on lui donne sa chance.

Rémi Garde

On l’avait un peu perdu de vue depuis son départ de l’OL en 2014. Il a depuis roulé sa bosse en Angleterre et au Canada, mais sans trop convaincre. L’ancien international possède quand même le profil pour ce poste. Il a aussi l’avantage de ne pas être trop exigeant en terme de staff et de salaire et il piaffe d’impatience à l’idée de replonger au bout de trois ans d’inactivité. Un mariage avec Marseille pourrait fonctionner, surtout s’il a la même carte blanche que celle dont il jouissait à Gerland.

Claude Puel

L’ultime passage de Claude Puel dans le championnat français a viré au fiasco. C’était du côté de Saint-Etienne. Mais, cela n’efface pas tout ce qu’il avait fait auparavant. Et parmi ses faits d’armes il y avait le titre de champion de France avec Monaco et aussi d’excellents résultats avec Lille. Avec son riche vécu ainsi que son fort caractère, il présentent les caractéristiques qui collent au contexte marseillais. Il n’y a aucune garantie sur le fait qu’il y réussisse, mais sur le papier cela pourrait être un choix intéressant.

Sabri Lamouchi

Comme joueur, Sabri Lamouchi a connu un séjour plutôt mémorable du côté du Vélodrome, même s’il a été court. Et il ne serait pas contre l’idée d’en vivre un en tant que coach. Libre depuis son départ d’Al-Duhail, l’ex-entraineur de Rennes se verrait bien prendre en main un cador du championnat afin de prouver qu’il peut réussir à ce niveau. A 50 ans, ça serait un beau challenge pour celui qui n’était resté qu’un an à la tête des Rouge et Noir.

Roberto De Zerbi

Il y a un an, son nom avait circulé chez l’autre Olympique. Celui de Lyon. Le coach italien jouit d’une bonne réputation en France, même s’il n’a jamais entrainé un grand d’Europe. C’est sûrement en raison de ses accomplissements avec Sassuolo, où il a obtenu des résultats tout en faisant admirablement jouer son équipe. Actuellement, il est en charge de Shakhtar, mais il peut quitter cette formation à tout moment puisque le règlement de la FIFA le lui permet. S’il s’installe sur le banc marseillais, il sera le tout premier transalpin à occuper cette fonction. Une issue qui ne serait pas pour déplaire aux supporters marseillais.

Igor Tudor

Un autre coach passé par la Serie A serait dans le collimateur des Marseillais. Il s’agirait du Croate Tudor, qui a fait ses preuves du côté de Vérone. Il débute tout juste dans le métier, mais en Italie on en dit le plus grand bien en raison du style qu’il avait réussi à imprégner à son équipe. Comme joueur, il était passé par la Juventus, où il a notamment côtoyé un certain Zinedine Zidane. Même si son CV est maigre par rapport aux autres coaches mentionnés, il n’est donc pas impossible qu’il fasse l’affaire et réussisse à faire vibrer le Vélodrome.