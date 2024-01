Sénégal - Gambie : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

Le Sénégal affronte la Gambie lundi dans le cadre du premier tour de la Coupe d’Afrique des Nations. Les dernières infos ici.

La Coupe d’Afrique des Nations a pris son envol ce samedi avec le match d’ouverture remporté par la Côte d’Ivoire face à la Guinée Bissau. Lundi, c’est l’entrée en lice du groupe C de la compétition avec le match du champion en titre, le Sénégal, contre la Gambie. Un match que les Lions de la Téranga doivent remporter pour lancer parfaitement leur tournoi.

Sénégal - Gambie, un derby qui sent le soufre

Champion en titre après sa victoire en finale contre l’Egypte lors de l’édition précédente, le Sénégal entame la défense de son titre ce lundi. Les Lions de la Téranga seront aux prises avec les Scorpions de la Gambie. Vainqueur lors de son dernier match de préparation contre le Niger (1-0), le Sénégal se présente dans les meilleures dispositions mentales pour son premier match à cette édition de Coupe d’Afrique des Nations. Cependant, les hommes d’Aliou Cissé devraient faire attention à ne pas céder à la pression, la Gambie étant une équipe à prendre très au sérieux. Une victoire face aux Scorpions est importante pour les Sénégalais qui affronteront le Cameroun lors de leur prochain match.

La Gambie qui est à sa deuxième participation à la Coupe d’Afrique des Nations compte également démarrer sur de bonnes bases. Quart de finalistes lors de l’édition précédente, les hommes de Tom Saintfiet veulent faire mieux en Côte d’Ivoire. Dans un groupe composé du Cameroun, de la Guinée et du Sénégal, la Gambie qui fait office de petit poucet doit jouer tous les coups pour espérer sortir des poules. Ainsi, la Gambie va sortir le grand jeu contre le Sénégal et essayer d’empocher les trois points de la partie.

Horaire et lieu de match

Sénégal – Gambie

1er tour de Coupe d’Afrique des Nations (Groupe C)

Lieu : Stade Charles Konan Banny

A 15h française

Les compos probables du match Sénégal - Gambie

Sénégal : Mendy; Koulibaly, Niakhate, Jakobs; Gueye, Kouyate, P Sarr, Diatta; I Sarr, Jackson, Mané

Gambie : Jobe; Sanneh, Colley, Janko, Mendi; Adams, Marreh, Ngum, Fadera, Barrow; Minteh

Sur quelle chaîne suivre le match Sénégal - Gambie ?

La rencontre entre le Sénégal et la Gambie sera à suivre ce lundi 15 janvier 2024 à partir de 15h sur la chaîne beIN Sports 1. Il vous sera aussi possible de visionner le match en streaming sur la plateforme dédiée du groupe, beIN Connect ou sur My Canal.