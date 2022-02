Sénégal-Egypte : la finale de la CAN diffusée en clair

Dimanche, le Sénégal affronte l'Egypte en finale de la CAN (coup d'envoi à 20h00). Une rencontre qu'il sera possible de suivre en clair à la télévision, sur TMC. Le groupe TF1 (propriétaire de TMC) a annoncé avoir trouvé un accord de co-diffusion avec le groupe beIN, qui retransmettra la finale sur beIN Sports 1.

Le match Sénégal-Egypte sera commenté par Grégoire Margotton et Bixente Lizarazu sur TMC et par Samuel Ollivier et Robert Malm sur beIN Sports 1.

L'article continue ci-dessous