Sénégal - Cap Vert (2-0) : Mané sauve un Sénégal peu inspiré

Que ce fut dur pour le Sénégal. Dans une Coupe d'Afrique des Nations où beaucoup de favoris se sont fait surprendre, les Lions de la Téranga ont quant à eux assuré l'essentiel lors de leur huitième de finale face au Cap Vert ce mardi. Le Sénégal d'Aliou Cissé a validé son billet pour les quarts de finale de la compétition, mais dans le contenu, à l'image des trois matches de poules, ce n'est toujours pas ça.

Pourtant, le Sénégal avait attaqué la rencontre tambour battant. Moins d'une minute après le coup d'envoi, Sadio Mané (1e) avait déjà sonné la première alerte sur le but capverdien. L'attaquant de Liverpool a trouvé le poteau droit de Vozinha sur une frappe puissante à l'entrée de la surface de réparation. Auteur d'un premier quart d'heure assez emballant, le Sénégal n'a pas su en profiter pour prendre l'avantage.

Le Cap Vert réduit à neuf

Tout laissait à penser que les Lions de la Téranga allaient passer la seconde lorsqu'ils se sont retrouvés en supériorité numérique peu après le quart d'heure de jeu (21e). Après utilisation du VAR, Patrick Andrade a été exclu pour une semelle trop haute sur Pape Gueye. Mais c'est tout l'inverse, le Sénégal s'est reposé sur ses lauriers et n'a pas profité du fait d'être un de plus sur le terrain. La fin de la première période est assez calme malgré une domination stérile du Sénégal.

La seconde période débute sur le même rythme que la première s'est achevée. Le Sénégal domine mais ne parvient pas à bouger le bloc capverdien. C'est finalement le deuxième tournant de la rencontre qui va débloquer le match. Sur une passe en profondeur, Mané devance Vozinha (53e) de la tête et les deux hommes se télescopent. Sonné, le gardien du Cap-Vert est expulsé par l'arbitre après revisionnage des images. A onze contre neuf, le Sénégal fait rapidement la différence.

Mané buteur... mais sorti sur blessure

L'article continue ci-dessous

Après deux occasions manquées, la première par Gueye qui n'a pas cadré sa frappe (60e) et la seconde par Mané, tombé sur un Rosa vigilant (62e), les Lions de la Téranga ont pris l'avantage au tableau d'affichage. Sur un corner mal repoussé, Sadio Mané se retrouve seul dans la surface, contrôle et envoie une magnifique frappe sous la barre du portier capverdien (63e). L'attaquant de Liverpool inscrit le deuxième but du Sénégal dans la compétition, lui qui avait déjà marqué le premier. Dans la foulée, l'homme fort des Lions de la Téranga a dû cédé sa place, encore sonné après son choc avec Vozinha. Un choc qui pourrait laisser des traces, surtout si l'attaquant de Liverpool ne peut pas jouer le quart de finale de son équipe dimanche.

La suite n'a été qu'une formalité pour le Sénégal. Avec deux joueurs supplémentaire sur la pelouse, l'équipe d'Aliou Cissé a géré son avantage tentant de se mettre définitivement à l'abri, mais Dieng (78e) a vu sa frappe échouer au ras du poteau gauche tandis que Borges (80e) était proche de marquer contre son camp sur un centre fort de Dia. Idrissa Gueye a également manqué sa chance (84e). Dans le temps additionnel sur un contre, Bamba Dieng a paraphé le succès des Lions de la Téranga (92e) mettant fin aux espoirs du Cap-Vert. Le Sénégal assure mais ne rassure pas forcément et devra faire mieux s'il veut se hisser dans le dernier carré et battre le vainqueur de Mali - Guinée Equatoriale, dimanche.