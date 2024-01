Sénégal - Cameroun : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

La Côte d’Ivoire défie le Cameroun, vendredi, dans le cadre de la 2e journée de la phase de groupes de la CAN 2023. Les dernières infos ici.

Après la fin des matchs de la première journée de la phase de groupe de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN), ce mercredi 17 janvier, ceux de la deuxième journée démarrent ce jeudi avec trois rencontres à l’affiche. Après ce jour, la journée de vendredi a également autant de matchs au menu, dont un duel entre le champion en titre, le Sénégal, et le Cameroun dans le groupe C. Le match a lieu au Stade Charles Konan Banny de Yamoussoukro.

Le Sénégal vise la qualification, le Cameroun chasse sa 1ere victoire

Champion en titre de la Coupe d’Afrique des Nations, le Sénégal a fait un début en fanfare face aux Scorpions de la Gambie. Les hommes d’Aliou Cissé, sans trembler, avaient réussi à battre la Gambie sur le score de 3-0. L’objectif des Lions de la Téranga (leaders du groupe C avec 3 points) est d’écarter les Lions Indomptables afin d’anticiper la qualification pour le tour suivant de la compétition.

De son côté, les Camerounais n’ont pas connu une entrée en lice souhaitée. Troisième de la dernière édition de la compétition qu’elle avait organisée, le Cameroun a été accroché par la Guinée (1-1) lors de la première journée. Ce vendredi, les hommes encadrés par Rigobert Song tenteront de remporter leur première victoire. Orphelin d’André Onana face au Syli national, le Cameroun pourra compter sur son gardien de but principal face au Sénégal.

Horaire et lieu du match

Sénégal – Cameroun

2e tour de Coupe d’Afrique des Nations (Groupe C)

Lieu : Stade Charles Konan Banny de Yamoussoukro, Côte d’Ivoire

A 18h française

Les compos probables du match Sénégal – Cameroun

Sénégal : Mendy – Jakobs, Niakhate, Diallo, Koulibaly, Diatta – Gueye, Camara – Mané, Diallo, Sarr

Cameroun : Onana – Yongwa, Moukoudi, Wooh, Castelletto – Anguissa, Kemen, Ntcham – N’Koudou, Toko Ekambi, Magri

Sur quelle chaîne suivre le match Sénégal - Cameroun

La rencontre entre le Sénégal et le Cameroun sera à suivre ce vendredi 19 janvier 2024 à partir de 18 heures sur beIN Sports 1. Il vous sera aussi possible de visionner le match en streaming sur la plateforme dédiée du groupe, BeIN Connect.